T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dört AKP’li milletvekili Koronavirüs'e yakalandı

Milletvekillerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

10 Mart 2022 17:00

AKP Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Ali Şahin ve Derya Bakbak Koronavirüs'e yakalandı. İzolasyon süreçleri devam eden dört milletvekilinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Covid-19 haberi  Ahmet Uzer'den geldi. Uzer, sosyal medya hesabından “Bugün hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür hastalığı aşı yaptırdığım için hafif geçiriyorum” açıklamasıyla takipçileriyle paylaştı. Ardından milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak ve Nejat Koçer'in PCR testlerinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

Covid-19'a yakalanan milletvekillerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve dinlendikleri belirtilirken, sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi geçmiş olsun dileklerini iletti. AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise geçtiğimiz yıl Covid-19'a yakalanmış ve sağlığına kavuşmuştu.

koronavirüsakpmilletvekilicoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24