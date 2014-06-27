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Dünya
Deutsche Welle

Dört AGİT gözlemcisi serbest

Ukrayna’da kaçırılan dört AGİT gözlemcisi serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında bir de Türk vatandaşı var.

27 Haziran 2014 12:58


Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar, yaklaşık bir ay önce kaçırılan dört Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisini serbest bıraktı.

AGİT'ten yapılan açıklamada, dört gözlemcinin ağır silahlı isyancılarca Donetsk‘teki bir otele getirilerek meslektaşlarına teslim edildiği belirtildi. Donetsk, bölgedeki başka şehirlerle birlikte tartışmalı bir referandum sonrası Kiev'den bağımsızlığını ilan etmişti.

Kendisini “Donetsk Cumhuriyeti“‘nin başbakanı ilan eden Aleksander Borodai, gazetecilere yaptığı açıklamada gözlemcilerin koşulsuz olarak teslim edildiğini söyledi. Borodai, serbest bırakılan gözlemcilerin Danimarka, Türkiye, İsviçre ve Estonya vatandaşları olduğunu açıkladı.

AGİT'in Ukrayna'daki arabulucusu Mark Etherington, rehinelerin serbest bırakılmasında yardımcı olan herkese minnettar olduklarını kaydetti. Etherington, “Diğer dört meslektaşımız konusunda hala endişeliyiz” ifadelerini kullandı.

Gözlemcilerin birkaç saat içinde Ukrayna'nın batısındaki daha güvenli bir yere nakledilmeleri ve oradan Kiev'e geçmeleri bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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