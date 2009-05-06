'Dört aday var, ikisi Beşiktaş'



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, liderlik şansını tepmelerine rağmen, son 4 hafta öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Denizli, "Türkiye'de alınacak 2 kupa var ve 4 takım çekişiyor. Bu 4 takımdan 2'si Beşiktaş'tır. 25 gün sonra neyin ne olduğunu herkes görecek" diye konuştu.





Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türkiye'de iki kupanın bulunduğunu, bunların ikisinde de finale giden tek takımın kendileri olduğunu söyledi.



Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla sohbet etti.



Basın mensuplarının sezon sonunda başarısız bir sonuç alınması durumunda takımda bir revizyon yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Denizli, ''Türkiye'de iki tane kupa var, peşinde de 4 takım... Biri Sivasspor, biri Fenerbahçe, ikisi de Beşiktaş. İki kupada da finale giden tek takım da Beşiktaş. O sorunun cevabını da size 25 gün sonra verebilirim'' dedi.





''SON HAFTALAR TAHMİNLERİ BOZUYOR''



Son haftalarda alınan sonuçların tahminleri bozduğunu belirten Mustafa Denizli, bundan sonra da değişik sonuçlar alınabileceğini kaydetti.



Denizli, Fenerbahçe derbisinde takımın iyi bir performans ortaya koyamaması konusunda ise, ''Sonuçların getirdiği baskı da diyebiliriz. Ayrıca belki stada geldiğimiz güzergah bile etkili olmuştur. Her defasında semtimizden, taraftarlarımızın içinden maça gelirken, bu kez tünellerden geçerek stada geldik. Bu da etkili olabilir. Kendi taraftarımızın içinden stada gelişimiz futbolculara da motivasyon veriyordu. Ama son zamanlarda yaşanan sıkıntı ve maça yetişememe konuları nedeniyle emniyetin bir isteği oldu ve farklı bir güzergah kullanarak maça geldik'' dedi.



''BİR TAKIM EN FAZLA 2 FUTBOLCUYU TAŞIR''



Bir takımın kötü oynayan en fazla 2 futbolcuyu taşıyabilme kapasitesi bulunduğunu anlatan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe derbisinde ise böyle bir durumun olmadığını ve tüm futbolcularda böyle bir elektriğin bulunduğunu ifade etti.



Mustafa Denizli, Delgado, Tello, Bobo gibi futbolculardan derbi maçta beklediği performansı alıp alamadığı sorusuna ise, ''Ben onlardan kendileri olmalarını bekliyorum. Zaman zaman kendileri olamıyorlar. Ama bu durumu bir 90 dakika ile değerlendirmek doğru değil'' yanıtını verdi.



DELGADO KONUSU



Delgado'nun hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığı sorusu üzerine de Denizli, ''Hayal kırıklığı farklı bir şey. Zaman zaman beklediklerimize karşılık veremiyor olabilir'' dedi.



Mustafa Denizli, sakatlığı süren Nobre ile ilgili de, ''Nobre ile ilgili şu andaki haberler iyi değil. Ağrılarının azalacağını düşünüyorduk ama azalmadı'' diye konuştu.



