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Spor

Doria'dan Galatasaray tweeti açıklaması

Sosyal medyada ortaya atılan Doria'nın Galatasaray'a transferi iddiası sonrasında, Brezilyalı oyuncu konu hakkında ilk kez konuştu

18 Haziran 2015 15:14

Sao Paulo forması giyen Doria Macedo düzenlediği basın toplantısında kulübün genel durumu hakkında konuşurken, sorulan soru üzerine Galatasaray iddiasına da açıklık getirdi.

Başarılı savunma oyuncusu konunun tamamen bir yanlış anlaşılma olduğunu söylerken, ''Galatasaray ile olan durum tamamen bir yanlış anlaşılma. Benim adıma açılmış bana ait olmayan bir hesaptan 'İstanbul'a geliyorum' yazılmış. Sonra telefonlarım susmadı, herkes beni aramaya başladı. Ama ben buradaydım, evimdeydim. Çok dah uzatılmasını istemiyorum. Buradayım ve Sao Paulo'nun şampiyon olmasına yardımcı olmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Doria'nın adı Ünal Aysal döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Brezilyalı oyuncu Marsilya'ya gitmişti. Daha sonra Marsilya Doria'yı Sao Paulo'ya kiraladı.

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