Dördüncü yargı paketinde neler olacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 4. yargı paketi için çalışma başladı. Hazırlanan teklifte kadına şiddet, vergi usul kanunundaki cezalarla ilgili sorunları gideren kimi değişikler öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz” dediği yeni teklif için çalışma başladı.

Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya'nın haberine göre üzerinde çalışılan taslakta ölçüsüz, tartışmalı tutuklama ile ilgili konular, çocuk mahkemelerindeki yargılamalarda yaşanan sorunlar, cezaevlerindeki bebekli annelerin durumu ve vergi usul kanunundaki ceza maddelerinde kimi iyileştirmeler içeren düzenlemeler yer alacak.

Taslaktaki önemli düzenlemelerden biri cezaevindeki bebekli annelerle ilgili olacak. Hazırlanan planlarda beraberinde 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan annelerin denetimli serbestlikten yararlanma imkânının genişletilmesi ve yakınlarına açık görüşle teslimi gibi çocuğu hırpalamayacak düzenlemeler yapılması öngörülmüştü. Yetkililer çocuklu annelerle ilgili mevcut düzenlemenin uygulanmasında zafiyetler olduğunu, bunun giderilmesi için adli kontrol sınırlarının genişletilip daha da netleştirilebileceğini ifade etti.

Yeni yargı paketindeki önemli düzenlemelerden biri de çocuk mahkemelerindeki yargılamalarda yaşanan sorunlar ve icradan çocuk teslimi gibi tartışmalara yol açan uygulamalar olacak. Çocuk mahkemelerindeki duruşmalarda hakim, savcı ve avukatların cübbe giymemesi gibi değişiklikler yapılması bekleniyor.

Teklif hazırlığında yer alması planlanan düzenlemelerden biri de vergi usul kanunundaki ceza maddelerinde iyileştirmeler olacak. Buna göre vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanması yönünde değişiklikler planlanıyor.

Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebeplerin, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilmesi üzerinde çalışıyor. Ayrıca kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi de "nitelikli haller" arasına dahil edilerek boşandığı eşini öldürenlerin de ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesinin önü açılacak.