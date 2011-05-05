-DÖRDÜNCÜ TOPLANTI TÜRKİYE'DE ROMA (A.A) - 05.05.2011 - Libya Temas Grubunun dördüncü toplantısının Türkiye'de düzenlenmesine karar verildi. Temas grubunun Roma'da yapılan ikinci toplantısı sonunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el Nahyan, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir El Tani ile basın toplantısı düzenledi. Sonuç bildirgesinin okunduğu toplantıda BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan, Libya Temas Grubunun üçüncü toplantısının BAE'de, dördüncüsünün ise Türkiye'de yapılmasına karar verildiğini söyledi. -ABD DONDURULAN MAL VARLIKLARINI LİBYA HALKI İÇİN KULLANACAK ABD'nin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin mal varlıklarını Libya halkı için kullanacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya Temas Grubu toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin Kaddafi muhaliflerini desteklemek için dondurulan 30 milyar dolardan fazla paranın bir kısmını serbest bırakacağını söyledi. Clinton, Obama yönetiminin Amerikan Kongre'sinden, Libya halkına yardım için para musluklarının açılmasına izin veren bir kararı kabul etmesini isteyeceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Kaddafi ve rejiminin tecrit edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, Kaddafi ve rejimine karşı alınacak tedbirler arasında Libyalı üst düzey yetkililere seyahat yasağı getirilmesini, Libya Büyükelçilikleriyle ilişkilerin askıya alınmasını ve Libyalı muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Konsey'le çalışmaları için heyetler gönderilmesini de gösterdi. Obama yönetimi halihazırda Libyalı muhaliflere 25 milyon dolar askeri yardım gönderme yetkisi aldı, ayrıca muhaliflere 53 milyon dolar insani yardım yapma taahhüdünde bulundu. -"İSPANYA, DANİMARKA VE HOLLANDA MUHALİFLERİ TANIDI" İspanya, Danimarka ve Hollanda'nın da Libyalı muhalifleri tanıyan ülkeler arasına katıldığı bildirildi. Libyalı muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin sözcüsü Mahmut Şammam, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık malzemeleri, gıda ve maaşlarla ilgili fonun ancak bu ay sonuna kadar yetebileceğini, acil olarak 2 ila 3 milyar dolar gerektiğini söyledi. Sözcü, bu sabah İspanya, Danimarka ve Hollanda'nın da Libyalı muhalifleri tanıdığını açıklayarak, Libya Temas Grubu toplantısından sonra daha fazla ülkenin kendilerini tanıyabileceğini kaydetti.