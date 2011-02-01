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Spor

DÖRDÜNCÜ MAÇTAN DA GOL ÇIKMADI ERZURUM (A.A)

01 Şubat 2011 00:47

-DÖRDÜNCÜ MAÇTAN DA GOL ÇIKMADI ERZURUM (A.A) - 31.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda bayanlar buz hokeyi eleme turunda Türkiye, dördüncü maçında Finlandiya'ya 32-0 yenildi. Karşılaşmaya iyi başlayan Finlandiya, oyun kurmakta zorlanan Türkiye karşısında organize ataklarla hücum yaparak skor buldu ve ilk periyodu 7-0 üstün geçti. İkinci periyotta Türkiye savunmada zayıf kalınca tempoyu iyice yükselten Finlandiya, üst üste goller kaydetti ve son periyoda 24-0 önde girdi. Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren Finlandiya, müsabakadan 32-0 galip ayrıldı. Bu maçla birlikte organizasyonda yaptığı 4 karşılaşmada da gol kaydetmeyi başaramayan Türkiye, kalesinde toplamda 77 gol gördü. -KALECİ MİNE HASTANEYE KALDIRILDI- Karşılaşmanın son periyodunda sakatlanan kaleci Mine Güngör, hastaneye kaldırıldı. Bir pozisyon sonrası rakibiyle sert bir şekilde çarpışan Mine, sağ kolundan sakatlandı. Köprücük kemiğinde zedeleme olduğu bildirilen milli oyuncunun, hastanede tetkiklerinin yapılacağı belirtildi. Öte yandan, bayanlar eleme grubunda bugün yapılan diğer karşılaşmalarda, Kanada ABD'yi 9-0, Slovakya da Büyük Britanya'yı 8-0 mağlup etti. -MCADAMS: ANTRENÖRLÜK HAYATIMDAKİ EN FARKLI MAĞLUBİYET OLDU- Türkiye Bayan Milli Takımının Antrenörü Keith Mcadams, ''Antrenörlük hayatım boyunca aldığım en farklı mağlubiyet oldu'' dedi. ABD'li antrenör, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya'nın çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, ''Onlar en üst seviyedeler, biz ise 5. seviyedeyiz. Bugün onlarla iyi bir şekilde mücadele etmek için elimizden geleni yaptık. Bu sonuç antrenörlük hayatım boyunca aldığım en farklı mağlubiyet oldu. Ancak federasyon bu şekilde çalışmaya devam ederse gelecekte Finlandiya'yı yenebiliriz'' diye konuştu. Mcadams, bir soru üzerine, organizasyondan sonrada milli takımdaki görevine devam etmek istediğini, ancak bu konuda kararı federasyonun vereceğini söyledi. Salon: Cemal Gürsel Spor Kompleksi (500 Kişilik) Hakemler: Leah O Brian (ABD), Jesicca Hahnle (ABD), Karolin Strom (İsveç) Finlandiya: Selkee (Vanhatalo), Hovi, Rajahuhta, Rahunen, Stoltenberg, Helin, Karna, Tuominen, Tuomanen, Turpeinen, Ahvensalmi, Niemela, Korhonen, Saarimaki, Kinisjarvi, Juutilainen Türkiye: Mine (Berfu), Nilay, Refika, Teksin, Gamze, Zeynep, Didem, Mefharet, Sinem Yalçındağ, Tuba Ilgın, Özlem Yerebakan, Özlem Öz, Huriye, Tuba Dokur, Çağla Baktıroğlu, Sinem Doğu, Dilara, Elif, Feriha, Çağla Sevgili, Başak Goller: Helin (4), Korhonen, Tuomanen (3), Hovi (3), Saarimaki (2), Rajahuhta (3), Stoltenberg (2), Turpeinen (2), Juutilainen (4), Kinisjarvi (2), Tuominen (5), Niemela (Finlandiya) İki dakika cezası alanlar: Dilara, Sinem Yalçındağ, Zeynep, Özlem Yerebakan (Türkiye) Tuominen, Saarimaki (Finlandiya) 1. periyot: 7-0 (Finlandiya lehine) 2. periyot: 24-0 (Finlandiya lehine)

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