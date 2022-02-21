Dördüncü GSM operatörü geliyor; mart ayında abone alımına başlayacak

NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, Türkiye'de dördüncü operatör olarak mart ayı itibarıyla abone almaya başlayacaklarını belirtti.

Öcal, NETGSM firmasının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini belirtti.

Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında Turkcell ile sözleşme imzalayarak, kendi GSM çekirdek şebeke alt yapılarını kurduklarını anlatan Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi. (AA)