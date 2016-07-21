Dopingli Rus atletlerine Rio yolu kapanıyor

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Dünya Atletizm

Federasyonları Birliği'nin (IAAF) 68 Rus atleti müsabakalardan

men etme kararını onadı. Söz konusu 68 atlet ile Rusya Milli

Olimpiyat Komitesi'nin Federasyonlar Birliği kararına yaptığı

itiraz CAS tarafından reddedildi. Karar gerekçesinin ‘aciliyet'

nedeniyle ertelendiği ve mümkün olan en kısa zamanda

açıklanacağı bildirildi.

CAS'ın kararı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) bütün

Rus sporcularının 5 ile 21 Ağustos tarihleri arasında Rio de

Janeiro'da yapılacak olan yaz olimpiyatlarından men edilmesiyle

ilgili olarak alacağı karara yol gösterici olacak. IOC'nin

kararı önümüzdeki hafta açıklanacak.

Rusya Federasyonu Spor Bakanı Vitali Mutko kararı üzüntüyle

karşıladığını belirterek, “Bundan sonra atacağımız adımları

görüşeceğiz. Karar siyasidir ve hukuka aykırıdır”,

dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da ‘Rusya açısından kolektif suç

isnadının kabul edilmesi mümkün değildir' denildi.

IAAF ise kararın memnuniyetle karşılandığını ve CAS'ın şans

eşitliği sağladığını duyurdu. Uluslararası

Atletizm

Federasyonları Birliği Başkanı Sebastian Coe, “Ancak gün zafer

açıklamaları yapma günü değildir”, dedi.

IAAF 13 Kasım 2015'te sistematik doping uyguladıkları

gerekçesiyle Rusya Atletizm Federasyonu'nu uluslararası

müsabakalardan men etmiş, men kararı bu yılın 17 Haziran'ında

teyit edilmişti. Sadece Rusya'nın doping rejiminde yer almayan

yurtdışındaki iki Rus atleti yasak kapsamına alınmamıştı.