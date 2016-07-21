Dopingli Rus atletlerine Rio yolu kapanıyor

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Dünya Atletizm
Federasyonları Birliği'nin (IAAF) 68 Rus atleti müsabakalardan
men etme kararını onadı. Söz konusu 68 atlet ile Rusya Milli
Olimpiyat Komitesi'nin Federasyonlar Birliği kararına yaptığı
itiraz CAS tarafından reddedildi. Karar gerekçesinin ‘aciliyet'
nedeniyle ertelendiği ve mümkün olan en kısa zamanda
açıklanacağı bildirildi.
CAS'ın kararı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) bütün
Rus sporcularının 5 ile 21 Ağustos tarihleri arasında Rio de
Janeiro'da yapılacak olan yaz olimpiyatlarından men edilmesiyle
ilgili olarak alacağı karara yol gösterici olacak. IOC'nin
kararı önümüzdeki hafta açıklanacak.
Rusya Federasyonu Spor Bakanı Vitali Mutko kararı üzüntüyle
karşıladığını belirterek, “Bundan sonra atacağımız adımları
görüşeceğiz. Karar siyasidir ve hukuka aykırıdır”,
dedi.
Kremlin'den yapılan açıklamada da ‘Rusya açısından kolektif suç
isnadının kabul edilmesi mümkün değildir' denildi.
IAAF ise kararın memnuniyetle karşılandığını ve CAS'ın şans
eşitliği sağladığını duyurdu. Uluslararası
Atletizm
Federasyonları Birliği Başkanı Sebastian Coe, “Ancak gün zafer
açıklamaları yapma günü değildir”, dedi.
IAAF 13 Kasım 2015'te sistematik doping uyguladıkları
gerekçesiyle Rusya Atletizm Federasyonu'nu uluslararası
müsabakalardan men etmiş, men kararı bu yılın 17 Haziran'ında
teyit edilmişti. Sadece Rusya'nın doping rejiminde yer almayan
yurtdışındaki iki Rus atleti yasak kapsamına alınmamıştı.