Dopingli çıkan Milli atlet Alptekin’in cezasında 'yolsuzluk' indirimine gidildi

2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500 metre yarışında altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in dopingli çıkması nedeniyle aldığı 8 yıllık men cezası 4 yıla düşürüldü. Alptekin, 5 Temmuz'dan itibaren yarışlara katılabilecek.

NTV’de yer alan habere göre, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), TAF'a gönderdiği yazıda milli atletin cezasının 4 yıla indirildiğini ve 5 Temmuz'dan itibaren resmi olarak yarışmalara katılabileceğini bildirdi.

CAS, IAAF'in karıştığı dopingde yolsuzluk ve rüşvet skandalının soruşturması sürecinde, "değerli bilgiler vererek yardımcı olduğu" gerekçesiyle, milli atletin cezasını indirdi.

Doping ve soruşturma

IAAF, 2013'ün mart ayında, 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı'nın biyolojik pasaportundaki verilerde sapmalar bulunduğunu TAF'a bildirmiş ve gerekli cezanın uygulanmasını istemişti.

TAF, aynı yıl aralık ayında internet sitesinden yaptığı duyuruda, milli atletin doping kurallarına aykırı hareket etmediğine ve bu nedenle ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine IAAF, geçen yıl şubat ayında CAS'a başvurmuştu. Bu gelişme üzerine CAS, Aslı'yı, ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl müsabakalardan men etmişti.

Yolsuzluk ve rüşvet skandalı

Aslı Çakır Alptekin, 2004 Dünya Gençler Şampiyonası'nda da doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl müsabakalardan men edilmişti. Aslı'nın adı, IAAF'in eski başkanı Lamine Diack ve oğlu Pape Massata'nın da aralarında yer aldığı yolsuzluk ve rüşvet skandalında da geçti.

Skandala bulaşan çete üyelerinin, Aslı'ya şantaj yaptığı savunuldu. Fransa basınından Lyon Capitale gazetesi ve Mediapart haber sitesinde yer alan haberlere göre, başkanlık görevini bırakmasının ardından yolsuzlukla suçlanan Lamine Diack ve oğlu Pape Massata'nın da içinde bulunduğu çete üyelerinin, doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl ceza alan milli atlet Aslı Çakır Alptekin'e şantaj yaparak, rüşvet talep ettiği öne sürüldü.

Milli atlet, bu gelişmelerin ardından CAS'a başvurarak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansına (WADA) skandalın soruşturulması sürecinde, önemli bilgiler vererek yardımcı olduğu gerekçesiyle spordan men cezasının kaldırılmasını talep etti.

CAS, doping iddiaları hakkında WADA'ya "değerli bilgiler vererek yardımcı olduğu" gerekçesiyle, milli atletin cezasını 4 yıla indirdi.