Dopingli çıkan Maria Sharapova, tenisten geçici olarak men edildi!

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), farkında olmadan doping maddesi kullandığını itiraf eden kadınlar dünya sıralamasının 7. sırasındaki Maria Sharapova'ya, geçici men cezası verildiğini açıkladı.

ITF'den yapılan açıklamaya göre, Rus tenisçi Sharapova'nın, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandı.

Teniste Dopingle Mücadele Programı (TAPD) doğrultusunda, 2 Mart'ta doping kurallarını ihlal etmekle suçlanan Sharapova'nın, hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar 12 Mart'tan itibaren tenis turnuvalarına katılması yasaklandı.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki sporcu, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ama 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söylemişti.