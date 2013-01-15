Dopingle suçlanan Alemitu Bekele, CAS'a başvuracak

Biyolojik pasaport uygulamasıyla doping yaptığı tespit edilen ve Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 4 yıl müsabakalardan men edilen milli atlet Alemitu Bekele, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gidecek.

Etiyopya asıllı atlet Bekele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CAS'a gidip hakkını arayacağını belirterek, ''Ortada hiçbir şey yokken neden böyle şeyler oluyor anlamıyorum'' dedi.

Biyolojik pasaport uygulamasına bir türlü anlam veremediğini kaydeden Bekele, ''Sakatlığımın ardından yeni yeni antrenmanlara başlamıştım. Bu olay moralimi alt üst etti. Antrenmanlara ara verdim. Biyolojik pasaport uygulamasına anlam veremiyorum. Ortada hiçbir şey yok. Gerçekten çok üzgünüm ve yıkılmış durumdayım'' diye konuştu.

CAS'a gitmek için daha 25 gününün olduğunu dile getiren Bekele, şunları söyledi:

''Bizim gibi üst düzey sporcular Tahkim Kurulu'na gidemiyor. CAS'a başvurmamız gerek. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) de sporcunun ismini ancak ceza, CAS'tan döndükten sonra dopingliler listesine koyabilir. CAS'tan gelecek sonuca göre beni dopingliler listesine almalıydı. Neden bu kadar acele ettiklerini anlayamadım. CAS hakkımı kullanmadan beni dopingli listesine koyamazlar. Bu konuda da avukatımla görüşüp, onun görüşleri doğrultusunda hukuki işlem başlatabilirim.''