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Spor

Dopingle mücadeleye yeni başkan İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2011 21:43

-Dopingle mücadeleye yeni başkan İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Prof. Dr. Ömer Taşer, Prof. Dr. Turgay Atasü'nün yerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dopingle Mücadele Kurulu başkanlığına atandı.  Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF Dopingle Mücadele Kurulu'nun kurulduğu 1993 yılından bu yana görevi yürüten Prof. Dr. Turgay Atasü, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Dopingle Mücadele Kurulu başkanlığına Prof. Dr. Ömer Taşer atanırken, kurul üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Ahmet Araman, Prof. Dr. Aydın Barlas, Doç. Dr. Erdal Cevher, Uzm. Dr. Eren Eroğlu, Doç. Dr. Nezih Hekim, Prof. Dr. Sadi Kurdak, Doç. Dr. Gökhan Metin, Uzm. Dr. Mesut Nalçakan, Doç. Dr. Yavuz Yıldız, Yrd. Doç. Dr. İlker Yücesir Diğer yandan TFF Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini 2008'den bu yana görevini yürüten Prof. Dr. Ömer Taşer, aynı göreve yeniden atandı.

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