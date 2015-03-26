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Spor
Deutsche Welle

Dopingle mücadele yasası yolda

Federal Hükümet dopingle mücadele yasa taslağını onayladı. Almanya’da doping yaptığı tespit edilen sporcular yakında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

26 Mart 2015 15:36


Taslağın onaylanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Adalet Bakanı Heiko Maas, doping yapan sporcuların artık spordan men edilmenin yanı sıra kimi durumlarda hapis cezasına da çarptırılabileceğini söyledi.

Yasayla ilk defa sporcuların kendilerine doping uygulaması ve doping maddelerini bulundurması ceza kapsamına alınmış olacak. Dopinge karşı para cezasının yanı sıra üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Öte yandan Almanya Olimpiyat Komitesi (DOSB) karara ilişkin endişelerini ifade etti. DOSB, her şeyden önce spor mahkemelerinin fonksiyonunu yitirmesinden kaygılı. Federal veri koruma görevlileri ve DOSB Sporcular Komisyonu da kararı eleştirirken Alman Ulusal Dopingle Mücadele Ajansı'ndan (NADA) yasaya destek geldi.

Spordan sorumlu olan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ise Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada görüşmelerin Federal Meclis'te devam edeceğini ifade ederek itirazlara şu sözlerle yanıt verdi: ''Burada ceza hukuku ve bir federal yasadan söz ediyoruz. Bu siyasetin önceliğidir ve sporun tekelinde değildir.''

Yasanın bu yıl sonuna kadar Federal Meclis tarafından onaylanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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