Dopinge karşı altın indirimi

Olimpiyat şampiyonlarına verilecek altın ödüllerinde kesintiye gidildi. Büyük ödüllerin sporcuları doping kullanmaya teşvik edildiği görüşü nedeniyle ödüller yarıya indirildi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, milli sporculara verilecek altın ödülleri dopingler nedeniyle yarı yarıya düşürülüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre olimpiyatlarda birinci olanlara artık bin altın, ikinci olan sporcuya 600 altın, üçüncüye de en fazla 300 cumhuriyet altını verilecek.

Sporda yaşanan dopingler nedeniyle olimpiyatlarda verilen altın ödülleri düşürüldü. Daha önce birinci olanlara 2 bin cumhuriyet altını verilirken, artık birinci olan sporcuya bin altın, ikinci olan sporcuya 600 altın, üçüncüye de en fazla 300 cumhuriyet altını verilecek. Dopingli olduğu anlaşılan sporcuya başka müsabakalardan elde ettiği ancak taksitlendirme veya başka sebeplerle henüz ödenmemiş ödüller ödenmeyecek.

Doping - ödül ilişkisi

Bu yılın yaz aylarında sporcuların dopingli çıkması gündemde tartışma konusu olmuştu. Dopingle ilgili ilk tartışmalar Avrupa şampiyonu Nevin Yanıt’la başlamıştı. Nevin Yanıt’ın dopingli çıkması üzerine Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu iki yıl yarışmalardan men cezası vermişti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni üst üste üçüncü defa kazanan Ali Gürbüz’de de doping çıkmıştı. Bu olay kamuoyunda uzun süre tartışıldı ve ödüllerin dopingi teşvik eden bir nitelik kazandığı görüşü ağırlık kazandı. Bunun üzerine ödüllerde yarı yarıya indirim gündeme geldi ve uygulamaya geçildi.

Futbolda da indirime gidildi

Futbol Federasyonu’nun uluslararası faaliyetlerine katılan sporcular ve spor kulüplerinin de ödülleri yarı yarıya düşürüldü. Dünya Şampiyonası’nda veya Dünya kupasında derece alan milli takım sporcularının her birine; birinci olması halinde sporculara verilen 500 cumhuriyet altını 250’ye, ikinciye verilen 375 cumhuriyet altını 190’a ve üçüncüye verilen 250 cumhuriyet altını da 125’e düşürüldü.

Avrupa Şampiyonası’nda başarılı milli takım sporcularından; birinci olan takımın sporcularına verilen 250 cumhuriyet altını 125’e, ikinciye verilen 200 cumhuriyet altını 100’e ve üçüncüye verilen 125 cumhuriyet altını da 65’e indirildi.

Yönetmelikten önce ferdi müsabakalarda bir sporcunun almış olduğu ödülün en fazla yüzde 10’unu alan teknik direktörler veya antrenörler, bundan böyle yüzde 20’sini alacaklar. Takım sporlarında ise teknik direktörler veya antrenör, sporcuya verilen ödülün yüzde 40’ını alabilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ne çıkan futbol takımları ile oyuncularına verilen ödüllerde de yarı yarıya indirime gidildi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalist olan takıma 1.250, finalist olan takıma 1.875 ve şampiyon olan takıma da 2.500 cumhuriyet altını verilecek.

Haberin tamamı için tıklayın...