-DOPİNGE 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZASI İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından Tarsus Belediyespor'un oyuncusu Görkem Ertaş Osmanbaşoğlu'na, doping içerikli yasaklı madde kullanması gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezası verdi. Kuruldan yapılan açıklamada, 26 Şubat 2011 tarihinde Mersin'de, Tarsus Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan TKBL müsabakası bitiminde doping kontrolü yapıldığı, Köln Doping Kontrol Merkezi'nin 29 Mart 2011 tarih ve S2011001034-1 sayılı analiz sertifikasından ve eklerinden anlaşıldığı üzere Tarsus Belediyespor oyuncusu Görkem Ertaş Osmanbaşoğlu'nda 2011 yılı WADA yasaklı maddeler listesinde bulunan ''furosemide'' isimli maddenin tespit edilmesi nedeniyle, dosyanın kurula sevk edildiği belirtilerek, şöyle denildi: ''Tarsus Belediyespor sporcusu Görkem Ertaş Osmanbaşoğlu'nun idrar tahlilinde, yasaklı madde olan 'idrar söktürücüler ve diğer maskeleyici maddeler' sınıfındaki 'furosemide' bulunduğu ve sporcunun söz konusu maddenin vücuduna nasıl girdiğini net olarak bilmediği, hatta bu nedenle (B) numunesinin de açılmasını istediği ve kusur ve ihmalinin olmadığını kanıtlayamaması dikkate alınarak, kendisinin Disiplin Yönergesi'nin 32. maddesi ve Dopingle Mücadele Yönergesi'nin 5. maddesi ile Dopingle Mücadele Yönergesi Disiplin Uygulamaları, Cezai Yaptırımlar Yönergesi'nin 3.2. ve 3.12. maddeleri çerçevesinde, tedbir tarihi olan 29 Mart 2011 tarihinden başlamak üzere 2 yıl hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezası ile tecziyesine, ancak olayda sporcunun 'ağır kusuru ve ağır ihmalinin' bulunmadığı, ailesinin kullandığı ilaçlarla karıştığı şeklindeki savunması sporcu lehine dikkate alınarak; Dopingle Mücadele Yönergesi Disiplin Uygulamaları, Cezai Yaptırımlar Yönergesi'nin 3.5.2. maddesi çerçevesinde sadece hak mahrumiyeti cezasında indirime gidilmek suretiyle, netice olarak sporcu Görkem Ertaş Osmanbaşoğlu'nun 29 Mart 2011 tarihinden başlamak üzere 1 yıl hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasıyla ile tecziyesine, ceza kararının, ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumlara bildirilmek üzere Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na sunulmasına, oybirliği ile karar verildi.''