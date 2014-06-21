Dopingden şüphelenen FIFA'ya Kosta Rikalılar'dan cevap

FIFA, 2014 Dünya Kupası'nda mücadele eden Kosta Rika'da forma giyen 7 futbolcuyu doping testine çağırdı. Teste giren futbolcuların doping kullanmadığı belirlendi.

İtalya'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Kosta Rika'da, FIFA Tıp Bölümü 7 futbolcunun doping numunesi vermesine karar verdi. Normalde 2 yada 3 oyuncuya yapılan bu test Kosta Rika'nın Uruguay ve İtalya maçlarında gösterdiği performans sonrasında değişikliğe uğradı.

Aralarında Bryan Ruiz, Michael Barrantes, Keylor Navas, Celso Borges, Christian Bolaños, Marco Ureña ve Diego Calvo'nun bulunduğu 7 futbolcuya konuyla ilgili çağrı yapıldı.

FIFA'ya en güzel cevabı verdiler

FIFA'nın bu talebinin ardından Kosta Rikalı futbolcular yaptıkları açıklamalarla karara sert bir tepki verdi.

Maçtan hemen sonra İtalya'dan sadece iki futbolcunun teste çağrılmasını eleştiren kaleci Navas, "Uruguay ve İtalya'yı yendiğimize hala inanamıyorum. Biz başından beri buna inandık ve hepimiz Tanrı'ya şükürler olsun ki temiz bir vicdanla yolumuza devam ediyoruz. Onlar tüm takımı teste alabilirler, hiç sorun değil" diye konuştu.

Testlerin temiz çıkmasıyla birlikte takım kaptanı Bryan Ruiz de kaleci Navas'ın söylediklerine destek verdi. Ruiz, "Bu durumu biraz aşırıya kaçtı ancak yapacak bir şeyimiz yok. Saklayacak bir şeyim de yok. Biz herhangi bir yasaklı madde almadan, iyi antrenmanlarla bu başarıya ulaştık. İnsanların bu başarımıza inanmadığı için böyle düşündüğü kanısındayım.FIFA, bu yönde bir talepte bulundu ve 7 kişi test verdik. Sorun sanırım bu kadar kişiden alınmasında" ifadelerini kullandı.

Kosta Rikalı futbolcular Navas, Ruiz, Celso Borges, Joel Campbell, Yeltsin Tejeda ve Christian Bolaños yapılan doping testlerinden geçmeyi başararak saha dışında da FIFA'ya en iyi cevabı vermiş oldu.