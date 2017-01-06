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Spor

Dopingden ceza alan sporcular federasyon başkanını silahla tehdit etti!

Dopingli oldukları tespit edilen iki sporcunun, Atletizm Federasyonu binasını bastıkları ileri sürüldü

06 Ocak 2017 11:20

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın federasyon binasında silahla tehdit edildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; eski atletlerden H.P VE A.K adlı sporcular Türkiye Antidoping Ajansı'nın (TADA) yapmış olduğu kontrollerde dopingli çıktıkları tespit edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine bağlı (TMOK), Anti-Doping Ajansı TADA Türkiye Atletizm federasyonuna sporcuların dopingli olduklarına gerekçesiyle bir yazı gönderdi.

Atletizm federasyonu sporculara ceza vermemesi üzerine TADA konuyu Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Tahkim Kuruluna gönderdi. Tahkim Kurulu bahsi geçen isimlere 4 yıl ceza verdi.

 

"Hayatımız bitti bize 500 bin TL vereceksin"

 

Bu gelişme üzerine 20 Aralık 2016 tarihinde ceza alan H.P VE A.K adlı eski sporcuların federasyon binasını basarak, silahla tehditler savurdukları ortaya çıktı.

Federasyon başkanını ve diğer iki ismi tehdit eden şahıslar, Çintimar'a, "Senin yüzünden hayatımız bitti. Ya bize 500 bin TL vereceksin ya da çocuklarının okullarına kadar her şeyi biliyoruz" dedikleri ortaya çıktı.

Konu Spor Bakanlığı'na aktarıldı. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar konuyu bugün savcılığa taşıdı.

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