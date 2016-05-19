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Spor

Doping testine giren futbolcuda kanser çıktı!

Russ, ligde kalmak için iki maçı olduğunu belirterek ameliyatını erteledi

19 Mayıs 2016 15:35

Darmstadt ile oynanan ve 2-1 kazanılan lig maçından sonra Frankfurt Kaptanı Marco Russ'tan numune alındı. Yapılan kontrollerde futbolcuda doping maddesi bulunmazken, kanser hücrelerine rastlanıldı.

Hürriyet’in haberine göre, kontrollerde çıkan tümör ile ilgili hem futbolcu hem de kulübü derhal bilgilendirilirken, zaman kaybetmeden futbolcunun muayene olması da istendi. Derhal doktora giden 30 yaşındaki Russ'ta tümör olduğu teşhisi bir kez daha kondu. Futbolcunun hemen ameliyat olması tavsiye edildi. Ancak Russ, takımının ligde kalmak için iki önemli maçı bulunduğunu belirterek ameliyatı erteledi. 

Frankfurt Nürberg ile bugün ve Pazartesi iki baraj maçı yapacak. Russ da bu maçların tarihlerini dikkate alarak ameliyatını salı gününe erteledi. Russ önce takımı için sahada mücadelede edecek. Ardından da daha zor olan kanserle mücadeleye başlayacak. 

 

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