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Spor

Doping skandalı!

İsrailli yüzücü Max Jaben, doping yaptığı gerekçesiyle müsabakalardan 1 yıl men edildi.

24 Kasım 2008 02:00


İsrailli yüzücü Max Jaben, doping yaptığı gerekçesiyle müsabakalardan 1 yıl men edildi.
 
İsrail Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Jaben'den Nisan ve Haziran aylarında alınan numunelerinde, yasaklı ''boldenone'' maddesine rastlandığı ve sporcunun, 1 yıl müsabakalardan men edildiği belirtildi.

Açıklamada, Jaben'e verilmesi gereken 2 yıl men cezasının, Pekin 2008'e erkekler 200 metre serbestte katılmaya hak kazandığı, ancak kendi dışında gelişen olaylar nedeniyle olimpiyatlara gönderilmediği ve ilk kez doping yaptığı için 1 yıla indirildiği ifade edildi.


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