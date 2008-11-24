Doping skandalı!



İsrailli yüzücü Max Jaben, doping yaptığı gerekçesiyle müsabakalardan 1 yıl men edildi.



İsrail Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Jaben'den Nisan ve Haziran aylarında alınan numunelerinde, yasaklı ''boldenone'' maddesine rastlandığı ve sporcunun, 1 yıl müsabakalardan men edildiği belirtildi.



Açıklamada, Jaben'e verilmesi gereken 2 yıl men cezasının, Pekin 2008'e erkekler 200 metre serbestte katılmaya hak kazandığı, ancak kendi dışında gelişen olaylar nedeniyle olimpiyatlara gönderilmediği ve ilk kez doping yaptığı için 1 yıla indirildiği ifade edildi.





