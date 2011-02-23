-DOPİNG MERKEZİ İLE FEDERASYON EL ELE İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bayan basketbol takımının FIBA Bayanlar Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova takımına yenilmesinin ardından yaptığı açıklamada, doping hatasının yaşandığı Taurasi olayı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Doping Kontrol Merkezi ve Basketbol Federasyonu'nu sert şekilde eleştirdi. Yıldırım, Caferağa Spor Salonu'ndaki maçın ardından yaptığı açıklamada, doping kontrol merkezi ve federasyonun el ele Türkiye'ye belki de ilk defa gelecek Avrupa Lig şampiyonluğunu engellediklerini iddia etti. Aziz Yıldırım, şöyle konuştu: ''İlk yarı öne geçtik ama sonra kaybettik. Sporun içinde var, hepsi olabiliyor ama esas nokta buralara gelirken, sezon başında Avrupa şampiyonluğu için yola çıkan bir Fenerbahçe Spor Kulübü'nün basketbol takımı... Sağ olsun Hacettepe Üniversitesi'nin doping merkeziyle Federasyon el ele, belki de ilk defa Türkiye'ye gelecek Bayanlar Avrupa Ligi şampiyonluğunu engellediler. İkisi beraber el ele. Önce teşhis koydular, 'Kanser', 3 ay sonra 'Sen kanser değilsin' dediler. Zaten o ara öldü... Hasta öldü zaten...'' Sorumluların bu hafta içinde bir karar vermelerini isteyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''O istifa etsin, bu bilmem ne... Bunların hepsi doğal. Bunları istemek de hakkımız, tabii ki. Bu sorumlular, bu hafta içinde artık bir karar versinler, ne yapacaklarına. Doping merkezi mi kapanacak... Yani, 'Biz hata yaptık, üzgünüz' ile bu işler olmaz. Bunun bir bedeli var. Maddi bedeli var, şusu var, busu var. Manevi değeri var. İnsanlar üzülüyorlar. İnsanlar bu takımın peşinde mücadele ediyorlar. Destek vermek için tribünlerde harçlıklarından paralar artırarak maça gidiyorlar, bilet alıyorlar. Şimdi bunların hepsini unutacağız, 'Hata yaptım kusura bakma...' Böyle bir şey olamaz. Kabul etmiyorum, bunu da. Buradan, hem doping merkezi kapansın... Hacettepe ne alıyorsa üstüne alsın. Yani öyle Hacettepe'yi lekelemek anlamında konuşmuyorum ama bir bilim yerinin verdiği bu kararla bizim şampiyonluğumuz engelleniyor. Ben bunu geçen gün söyledim. Zaten biliyorduk, güme gitti. Çünkü biz ona göre bir takım kurmuştuk. Bugün gördük, biliyorduk bunların bu noktaya geleceğini.'' -''FEDERASYON GEZMEYİ TOZMAYI BIRAKSIN OTURSUN KARAR VERSİN'' - Türkiye'deki şampiyonluğu da kaybedebileceklerini öne süren Yıldırım, ''Bu konuda ikinci adres federasyondur. Artık federasyon da bıraksın gezmeyi tozmayı, otursun karar versin'' şeklinde konuştu. Olay nedeniyle iki oyuncularının takımdan gittiğini hatırlatan Yıldırım, ''Bunlardan dolayı, Türkiye'de biz şampiyonluğu da bu şekil olursa kaybedeceğiz, onu da söyleyeyim yani. Bunun sebebi federasyondur. Biz yabancı oyuncuyu getiriyoruz, dopingli diyorsunuz, gönderiyoruz çocuğu. Onun yerine oyuncu alamıyoruz. Geziyorlar, Amerikalarda seyahatlerde. Federasyon aklını başına alsın hemen yarın karar versin. Biz bu oyuncuları getirirsek oynatabilecek miyiz? Oynatamayacak mıyız? Kamuoyuna çıkıp anlatsınlar. Bunu kamuoyuna söylesinler, bir sorumluluk alsınlar üstlerine. Gezmeyle tozmayla kapanmayla olmaz bu işler. Sonra hesap sorarım. Bak, çok ağır hesap sorarım! Ayıp yani. Bugün bu takımın hem Avrupa'da hem de ben iddia ediyorum, bakın bu şekilde giderse Türkiye Ligi'ni de kaybettirecekler bize. Çünkü oynanan ve görünen hadise bu. Herkesi aklını başına çağırıyorum. Federasyon bir karar versin. Desin ki, 'İki oyuncunuz gitti, onlar gelsinler', 'Oynatabilirsin' diye açıklama yapsınlar. Bekliyoruz, bunu veya 'Oynatamazsınız' bu böyle kapanacak diyecekler. Biz de ona göre Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yolumuzu çizeceğiz. Yönetim olarak kararımızı alacağız. Uygulama yapacağız.'' ''Bu gece acı bir gecedir'' diyen Yıldırım, ''Federasyon bu utançla yaşayacaksa mesele yok zaten. Aynı şekilde doping merkezi de. Yapılan çok ayıptır'' diyerek sözlerini tamamladı.