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Spor

Doping itirafı yapan Şarapova’ya 2 yıl men

Şarapova'nın kanında 'meldonyum' çıkmıştı

08 Haziran 2016 21:12

Doping testinin pozitif çıktığını itiraf etmesinin ardından lisansı askıya alınan dünyaca ünlü tenisçi Mariya Şarapova'ya 2 yıl men cezası verildi.

Sputnik’in haberine göre, Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan (ITF) yapılan açıklamada, kanındaki meldonyum maddesi nedeniyle doping testi pozitif çıkan Şarapova'nın 26 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olmak üzere tenis müsabakalarından 2 yıl süreyle ihraç edildiği bildirildi.

​Şarapova, mart ayında 10 yıldır sağlık nedenleriyle kullandığı ve 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alınan 'meldonyum' nedeniyle doping testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), farkında olmadan doping maddesi kullandığını itiraf eden Şarapova'ya, geçici men cezası vermiş ve Teniste Dopingle Mücadele Programı (TAPD) doğrultusunda, Rus tenisçinin turnuvalara katılması hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar yasaklanmıştı.

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