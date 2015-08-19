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Spor

Doping cezalısı Ayhan, madalyası geri alınan Alptekin'e 'danışmanlık yaptım' deyip para istemiş!

Süreyya Ayhan 2009'da ömür boyu men cezası almıştı

19 Ağustos 2015 21:21

Doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl spordan men cezası alan ve Londra Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyası geri alınan milli atlet Aslı Çakır Alptekin'le ilgili ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. 2009'da doping nedeniyle ömür boyu men cezası alan Süreyya Ayhan, "Danışmanlık yaptım. Benim sayemde oldu" diyerek, Alptekin'in kazandığı ödülden pay istemişti.

Bugün'de yer alan habere göre, Aslı Çakır Alptekin'in eşi ve antrenörü İhsan Alptekin, "Senede 1 veya 2 kez gördüğümüz biri bize nasıl yardım eder" cevabını vererek iddiaları yalanlamıştı. Ayhan'ın avukatı bunun üzerine, "Aralarında sözleşme var" diyerek mahkemeye gitmişti.

Bu arada Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) Başkanı Craig Reedie (üstte), atleti dopingli çıkan ülkelerin tüm yarışlardan belirli bir süre men edilmesini istiyor. CNN televizyonuna konuşan Reedie, "Şimdiye kadar hiç böyle bir karar alınmadı. O nedenle çok önemli bir adım. Bu konuda inceleme yaptırdığımız bağımsız kurulun çalışmasını bitirmesini bekliyoruz" dedi.

Şimdiye kadar sporcusunda yasaklı maddeye rastlanan ülkeyi tüm yarışlardan men etme cezası sadece halterde uygulandı. 

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