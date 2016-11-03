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Dünya
Deutsche Welle

Döpfner: Türkiye'de basın özgürlüğü ayaklar altında

Axel Springer Medya Grubu Başkanı Döpfner, Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyonu sert bir dille eleştirerek grubun Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayacağını da açıkladı.

03 Kasım 2016 18:55

Axel Springer Medya Grubu Başkanı Mathias Döpfner, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı operasyonu ve gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Döpfner, "Türkiye'de basın özgürlüğü ayaklar altına alındı" şeklinde konuştu.

Mathias Döpfner, "Türkiye'deki mevcut durumu büyük bir endişeyle izlediğini, ancak Türkiye'deki gelişmelere dair Avrupa Parlamentosu'nun ardından federal hükümetin de açık ve eleştirel bir açıklama yapılmış olmasından" memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Döpfner "Bu, geciken bir açıklama oldu. Zira hukuk devleti ilkelerine yönelik böylesi aşırı bir ihlale sessiz kalınamazdı" dedi. Mathias Döpfner, Türkiye'nin demokratik bir yola dönüş yapacağına dair umudun yine de sürdüğünü belirtti.

Springer Medya Grubu Başkanı Döpfner, grubunun Çin ve Rusya'da olduğu gibi Türkiye'de de daha fazla yatırım yapmayacakları mesajını verdi. Döpfner, "Demokratik ülkelerden şirketlerin sadece güvenilebilir demokrasilerin hüküm sürdüğü ülkelerde yatırım yapması mantıklı" şeklinde konuştu.

Michael Döpfner, grubunun Doğan TV Holding'de sahip olduğu yaklaşık yüzde 7'lik hisseyi 2022 yılına kadar elden çıkaracaklarını belirterek "Belirli banka kredileriyle hisseler güvence altında, bizim için ticari bir risk bulunmuyor" şeklinde konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/RTRD/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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