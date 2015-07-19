Dönüş çilesi başladı; İşte İstanbul'da açık yollar

Ramazan Bayramı'nın son gününde dönüş yoluna çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli kesiminde araç kuyrukları oluşturdu. İstanbul içinde trafik henüz çok sakin ama özellikle FSM ve Boğaziçi köprü geçişlerinde yoğunluğun akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

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Ramazan Bayramı'nın son gününde yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM otoyolu ve D-100 karayolunun İstanbulistikameti İzmit ve Dilovası mevkilerinde ulaşım zaman zaman aksadı. TEM otoyolu Gültepe mevkisinde durma noktasına gelen araç trafiği, Yenidoğan viyadüğünden sonra azaldı.

D-100'de Bayramoğlu-Tuzla kavşak yönünde zincirleme trafik kazası nedeniyle, bir şerit trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu bu bölgede de artıyor.



Trafikteki yoğunluğu fırsat bilen seyyar satıcılar, tatilcilere su ve dondurma satışı yaptı.

İstanbul henüz sakin

İstanbul içinde trafik henüz çok sakin ama özellikle FSM ve Boğaziçi köprü geçişlerinde yoğunluğun akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar sürmesi bekleniyor.