Donörler Suriyeliler için toplandı



Toplantıya katılan ülkeler Suriyeli savaş mağdurları için 3 milyar 800 milyon dolar yardım sözü verdiler. Ancak uluslarası yardım kuruluşları taahhüt edilen meblağın yetersiz olduğunu belirtiyorlar.

Suriye'deki savaş nedeniyle mağdur olanların gıda, ilaç, barınma gibi sorunları var. Bir çok Suriyelinin temel gereksinim olarak nitelenebilecek yeterli kıyafetinin bile olmadığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 12 milyondan fazla Suriyeli acil yardıma muhtaç durumda. Bunların arasında 5 milyon 500 bin kadar da çocuk bulunuyor.

BM ile Kızılay ve Kızılhaç, yardıma muhtaç durumdaki Suriyelilere içinde bulunduğumuz yılda yardım edilebilmesi için 2 milyon 900 bin dolara gereksinim duyulduğunu bildirdiler. Bu arada BM yardım bütçesini hesaplarkan, ilk kez sadece Suriye'yi değil, 4 milyon 300 bin civarında Suriyeli'nın sığındığı Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkeleri de hesaba kattı. BM'ye göre bu ülkelerin Suriyeli mültecilere harcanmak üzere yaklaşık 5 milyon 500 bin dolara ihtiyaçları var. Yani savaş mağduru Suriyeliler için bu yıl 8 milyon 400 bin dolara gereksinim duyuluyor.

Ancak söz konusu meblağın bu güne kadar sadece 850 milyon doları garanti edilebildi. İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Oxfam Sözcüsü Robert Lindner'e göre bunun nedeni havalelerin yardım hesaplarına henüz ulaşmamış olması. Ama Lindner Uluslararası Donörler Toplantısı'nda bu durumun değiştiğini belirterek, "Bir çok devlet yaptıkları yardımı, bugün Kuveyt'te olduğu gibi donörler buluşmasında açıkça dile getirmeyi tercih ediyor. Bu toplantılarda daha fazla para akışı olduğu kesin" diye konuşuyor.

Susuzluk büyük sorun

Yardım için gereken meblağ ilk bakışta büyük gibi görünse de 4 yıldır devam eden iç savaşın tahribatları gözönüne alındığında abartılmadığı ortaya çıkıyor. Mesela su temin etmek artık bir çok bölgede mümkün değil. Tıbbi gereçler ve ilaç bulmak zor. Ülkedeki hastanelerin yarıya yakını savaş nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Basit hastalıklar bile tedavi edilemiyor. Doğumlar sağlıksız ortamlarda gerçekleşiyor. Bir milyon 200 bin konut yıkıldı. Bir milyon 600 bin Suriyeli evsiz kaldı. Tüm bunlara gıda gereksinimi de eklenince halkın önemli bir kısmının düzenli beslenemediği, bir kısmının açlık sınırında yaşadığı gerçeği ortaya çıkıyor.

Lindner bölgedeki yardım çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri veriyor:

"Yardımlarımız değişik boyutlarda gerçekleşiyor. Bölgede her örgüt Suriye hükümetinden izin alarak çalışma yapamıyor. Oxfam ise bunu yapabiliyor. Bazı bölgelerde su tesisatını yeniden kuruyoruz. Bunu yaparken mümkün olduğunca geniş alanda insanların hizmetlerden yararlanabilmelerine dikkat ediyoruz. Bu arada mesela komşu ülkelerden sınır ötesi çalışan yardım kuruluşları da var. Onlar da Suriye hükümetinden izin almadan çalışıyor. Biz de çatışma bölgelerine girebilen yerel kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz."

Suriye'de BM'in girilmesini tehlikeli gördüğü ve uzak durulmasını önerdiği bölgeler var. Ama buradaki insanlar IŞİD ve diğer terör örgütlerinin tehtidleri altında yaşıyorlar. Ve hiç bir suretle yaşam güvenceleri bulunmuyor. Bu kesime yardım örgütlerinin ulaşması da büyük risk nedeniyle neredeyse mümkün değil.

BM sorunun daha da büyümeden politik bir çözüm bulunması gerektiğini vurguluyor.