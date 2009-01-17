Dönmez'in evinde Erdoğan'a suikast planı

10. dalganın kilit ismi yarbay Dönmez

Yarbay krokisi de cephaneye götürdü

Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında aranırken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim olan ve Sakarya’daki evi ile Yenikent’teki sit alanında bulunan cephanelik bulunan Yarbay Mustafa Dönmez,'in evinde Başbakan Erdoğan'ın Ankara'daki ikametgahının uydu fotoğrafları bulundu. Dönmez'in ajandasından Başbakan Tayyip Erdoğan'a suikast planı çıktığı iddia edildi.Taraf gazetesinin haberine göre, Dönmez'in ajandasının kapağındaki özel bir bölmeye gizlenmiş suikast planında Erdoğan'ın Keçiören'deki konutunun google earth'dan indirilen resimlerinin kroki olarak kullanıldığı öerenildi. Suiksatın konunun 200 metre uzağında bulunan karktan lov silahı ya da havan kullanılarak gerçekleştirileceği anlaşıldı. Suikast için hazırlanan krokide erdoğan'ın Başbakanlığa gidiş gelişlerinde izlediği güzergahın oklarla işaretlendiği de belirlendi.Yarbay Mustafa Dönmez’in Sapanca’daki evinde 7 Ocak’ta ve Yenikent’teki tarihi Zir Vadisi’ndeki metruk evin bahçesinde 12 Ocak’ta toplam 52 MKE yapımı el bombası 12 adet antipersonel tüfek bombası, 12 adet MK49 bubi tuzağı, iki adet aydınlatma bombası, dokuz adet sis bombası, 800’den fazla G3 piyade tüfeği mermisi, altı gösteri bombası, dokuz göz yaşartıcı bomba, bir adet Mısır yapımı makineli tüfek, iki adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silahlara ait sekiz şarjör ele geçirilmişti.İlk incelemede, malzemelerin TSK’nın envanterinde olduğu bulgusuna rastlandı. Dönmez’i Askeri Ceza Kanunu’nun 131. maddesi gereğince ‘ordu malı askeri malzemeyi izinsiz karargâh dışına çıkarmak’ gerekçesiyle tutuklayan Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nin başlattığı adli soruşturma çerçevesinde, mühimmatın hangi birliklerden çıkarıldığı araştırılıyor.