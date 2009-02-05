T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dönmez'in bombaları kirli!

Tutuklanan yarbay Dönmez'de ele geçen el bombalarıyla bir polisin şehit olduğu saldırıdaki bombalar aynı kafileden.

05 Şubat 2009 02:00

Tutuklanan yarbay Mustafa Dönmez'in Sapanca'daki evinden çıkan el bombalarının geçmişte bir polis memurunun şehit olduğu saldırıda kullanılan bombalarla aynı seri ve kafileden olduğu kaydedildi. 

 
Ümraniye'de 11 Haziran 2007'de 27 el bombası bulunmasıyla başlatılan Ergenekon soruşturması, bugüne kadar dalgalar halinde çeşitli operasyonları da beraberinde getirdi. Yurt genelinde toplam 100 kişi tutuklanırken, hem bu kişilerin ev ve işyerlerinde hem de krokilerde gösterilen yerlerdeki kazılarda cephanelikler ortaya çıktı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde ele geçirilen el bombaları da savcılık talimatıyla kriminal incelemeden geçti. Söz konusu çalışma tamamlanırken, bombaların haritası çıkarılıp mahkemeye sunuldu. Alınan bilgilere göre, Ergenekon bombalarının geçmişte 10 ayrı eylemde kullanılanlarla aynı seri ve kafileden olduğu belirlendi. Hazırlanan raporda en dikkat çekici bilgi ise dün tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez'in Sapanca'daki evinde bulunan el bombalarıyla ilgiliydi. Bunların, geçmişte bir polis memurunun şehit edildiği saldırıda kullanılan bombalarla aynı seri ve kafileden olduğu anlaşıldı. Emniyet kaynakları, şehit düşen polisin kimliği ya da gerçekleştirilen saldırı hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Uzmanlar, bombaların aynı seri ve kafileden olmasının, saldırıların faillerinin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıdığı- na dikkat çekiyor.

Ergenekon soruşturması kapsamında Türkiye genelinde ele geçirilen el bombalarının kriminal incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda, çeşitli illerde ele geçirilen el bombalarının geçmişte 10 ayrı eylemde kullanılan bombalarla aynı seri ve kafileden olduğu belirlendi. Raporda, dün tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez'in Sapanca'daki evinden çıkan el bombalarının da geçmişte bir polis memurunun şehit olduğu saldırıda kullanılan bombalarla aynı seri ve kafileden olduğu kaydedildi. Ümraniye'de 11 Haziran 2007'de 27 el bombası bulunmasıyla başlatılan Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 104 el bombası ele geçirilmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24