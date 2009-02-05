Dönmez'in bombaları kirli!

Tutuklanan yarbay Mustafa Dönmez'in Sapanca'daki evinden çıkan el bombalarının geçmişte bir polis memurunun şehit olduğu saldırıda kullanılan bombalarla aynı seri ve kafileden olduğu kaydedildi.





Ümraniye'de 11 Haziran 2007'de 27 el bombası bulunmasıyla başlatılan Ergenekon soruşturması, bugüne kadar dalgalar halinde çeşitli operasyonları da beraberinde getirdi. Yurt genelinde toplam 100 kişi tutuklanırken, hem bu kişilerin ev ve işyerlerinde hem de krokilerde gösterilen yerlerdeki kazılarda cephanelikler ortaya çıktı.



Türkiye'nin çeşitli illerinde ele geçirilen el bombaları da savcılık talimatıyla kriminal incelemeden geçti. Söz konusu çalışma tamamlanırken, bombaların haritası çıkarılıp mahkemeye sunuldu. Alınan bilgilere göre, Ergenekon bombalarının geçmişte 10 ayrı eylemde kullanılanlarla aynı seri ve kafileden olduğu belirlendi. Hazırlanan raporda en dikkat çekici bilgi ise dün tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez'in Sapanca'daki evinde bulunan el bombalarıyla ilgiliydi. Bunların, geçmişte bir polis memurunun şehit edildiği saldırıda kullanılan bombalarla aynı seri ve kafileden olduğu anlaşıldı. Emniyet kaynakları, şehit düşen polisin kimliği ya da gerçekleştirilen saldırı hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Uzmanlar, bombaların aynı seri ve kafileden olmasının, saldırıların faillerinin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıdığı- na dikkat çekiyor.



Ergenekon soruşturması kapsamında Türkiye genelinde ele geçirilen el bombalarının kriminal incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda, çeşitli illerde ele geçirilen el bombalarının geçmişte 10 ayrı eylemde kullanılan bombalarla aynı seri ve kafileden olduğu belirlendi. Raporda, dün tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez'in Sapanca'daki evinden çıkan el bombalarının da geçmişte bir polis memurunun şehit olduğu saldırıda kullanılan bombalarla aynı seri ve kafileden olduğu kaydedildi. Ümraniye'de 11 Haziran 2007'de 27 el bombası bulunmasıyla başlatılan Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 104 el bombası ele geçirilmişti.