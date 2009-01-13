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Dönmez'i askeri savcılık tutukladı

Genelkurmay, evlerinde silah ve mühimmat bulunan tutuklu yarbay Mustafa Dönmez hakkında soruşturma başlattı

13 Ocak 2009 02:00

Genelkurmay Başkanlığı evlerinde silah ve mühimmat bulunan Yarbay Mustafa Dönmez hakkında soruşturma başlatıldığını, askeri savcılık tarafından dün tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevi'ne konulduğunu duyurdu. 

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Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan duyuru şöyle:

"07 Ocak 2009 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma ile ilgili olarak Yarbay Mustafa Dönmez'in evlerinde yapılan adli aramalarda, silah ve mühimmat bulunması üzerine, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 09 Ocak 2009 tarihinde şüpheli hakkında, askeri yargı görev alanı kapsamında, derhal soruşturma emri verilmiştir.

Şüpheli 12 Ocak 2009 tarihinde saat 10:30'da Ankara Merkez Komutanlığına teslim olmuş, müteakiben askeri savcılıkça sevk edildiği Genelkurmay Askeri Mahkemesi tarafından 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131'inci maddesi uyarınca saat 17:00'da tutuklanmıştır.

Tutuklama işlemi Genelkurmay Askeri Savcısı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına saat 17:40'da bildirilmiş ve şüpheli, Kara Kuvvetleri 1'inci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine (Mamak) gönderilmiştir.

Şüpheli ve ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak adli soruşturma bütün boyutları ile devam etmektedir."

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