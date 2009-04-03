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Dönmez 'susarak' ifade verdi

Savcılık, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez'in ifadesini almak istedi. Dönmez, sustu.

03 Nisan 2009 03:00

'Ergenekon' soruşturması kapsamında tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez'in talimatla ifadesi alınmak istendi. Ama Dönmez yine susma hakkını kullandı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Dönmez, Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra, tekrar tutuklu bulunduğu Hasdal Askeri Cezaevi'ne götürüldü.

Dönmez'in avukatı Mehmet Aytekin, müvekkilinin teslim olma tarihinden sonra Ankara Bağlum'da yol kenarında bulunan birkaç el bombasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının isteği doğrultusunda talimatla ifade verdiğini bildirdi.

Aytekin, müvekkilinin burada da susma hakkını kullandığını belirterek, Dönmez'in talimatla ifadesini alması için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık'ın adliyede olmaması nedeniyle ifadeyi ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten savcılardan Murat Yönder'in aldığını kaydetti.

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