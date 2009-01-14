Dönmez, albay tokatlamış rütbe cezası almış

Evinde bulunan krokideki işaretli noktadan cephanelik çıkan yarbay Mustafa Dönmez'in Ankara EDOK'ta görevliyken tartıştığı bir albayı tokatladığı ortaya çıktı. Adapazarı'ndaki 1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nda görev yaparken Ankara'da bulunan Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK)'nda bir albayı tokatladığı gerekçesiyle Dönmez hakkında soruşturma açıldığı ve 1 yıl rütbe tenzil cezası aldığı iddia edildi. Dönmez bu olayın ardından Lojistik Komutanlığı'na tayin edildi.

Yarbay Dönmez'in yaşanan gelişmeler sonrası cuma günü TSK ile ilişiğinin kesildiği öğrenildi. Öğretmen olan ilk eşinden boşanan Yarbay Dönmez şu an Kıdemli Yüzbaşı Fatma Dönmez'le evli.

Arkadaşları Atatürk hayranı olan yarbayın onun hayatını ve katıldığı tüm savaşları çok iyi bildiğini söyledi.



Doğum günü 23 Nisan



23 Nisan 1963 Yozgat doğumlu olan Dönmez ilk orta ve lise eğitimini de bu kentte tamamladı. ODTÜ'yü kazanarak Ankara'ya giden Dönmez, bir yıl okuduğu okuldan Harp Akademisi'ni kazanınca ayrıldı. İstanbul, Kars, Malatya, Ankara, Sakarya ve yine Ankara' da görev yaptı. Güneydoğu' da görev almadığı öğrenilen yarbay Dönmez'in, ilk eşinden 20 yaşında hukuk öğrenimi gören bir kızı bulunuyor.



Cephane hırsızlığından yargılanacak



Genelkurmay Başkanlığı Yarbay Mustafa Dönmez hakkında, askeri yargının görev alanı kapsamında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Dönmez hakkında 'Askeri eşyayı çalmak' suçundan dava açılırsa, 10 yıla kadar hapisle yargılanacak. Ankara Garnizon Komutanlığı'na bağlı askeri savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, Yarbay Dönmez'in Sapanca'daki evinden silah ve mühimmat çıkması üzerine 9 Ocak günü başlatıldığı öğrenildi. Yarbay Dönmez hakkındaki soruşturmanın 'Askeri eşyayı çalmak, satmak, rehin vermek' suçlarından açıldığı öğrenildi.



