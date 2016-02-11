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Dünya

Dönme dolapta seks yaptılar!

Çiftin avukatı Rasmussun, gökyüzünün kamusal alan sayılamayacağını söyledi

11 Şubat 2016 19:16

ABD'nin eğlence hayatıyla dikkat çeken Las Vegas şehrinde genç bir çift dönme dolabın cam kabininde seks yaptı, yaşananlar saniye saniye görüntülendi. 

Hürriyet’in ABD medyasına dayandırdığı habere göre,  167 metre yüksekliğe çıkan dönme dolaba binen Chloe Scordianos (21) ve Philip Frank Panciza (27), güvenlik kameralarına yakalandı. 

Polis, güvenlik tarafından dâhili telefon sistemiyle yapılan uyarıları dikkate almayan çiftin, diğer kabinlerdeki insanlar tarafından da cep telefonuyla görüntülendiğini söyledi.  

Scordianos'un avukat Christopher Rasmussun, Las Vegas Review-Journal'a yaptığı açıklamada, "gökyüzündeki eğlencenin kamusal alanda cinsel ilişki olarak değerlendirilemeyeceğini, çünkü insanların kabinlerin mahrem alan olduğunu düşündüğünü" söyledi. 

Scordianos ve Panciza, 3 bin dolar kefaletle serbest bırakılırken, 3 Mart'ta mahkemeye çıkacak. 

Meşhur dönme dolapta bu tarz kaçamaklar ilk kez yaşanmıyor. Yetkililer, bir web sitesinin "Battaniye getirin, açı en iyi noktaya gelene kadar bekleyin" gibi birtakım ipuçları verdiğini söylüyor.a

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