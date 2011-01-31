-DONMA TEHLİKESİ GEÇİRİNCE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ BOLU (A.A) - 31.01.2011 - Bolu'da evine ekmek alacak parası olmadığını söyleyerek stadyumun aydınlatma direğine çıkıp intihar edeceğini söyleyen kişi, soğuktan donma tehlikesi geçirince direkten indi. Edinilen bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki Atatürk Stadyumu'nun aydınlatma direğine çıkan Abdullah Gergen'i (33) gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki direğe çıkan adamı inmesi yönünde ikna etmek için olay yerine gelen polis, Gergen'i kararından vazgeçiremeyince itfaiye ekiplerini çağırdı. Direğin üstünde yaklaşık 45 dakika duran, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle donma tehlikesi geçiren Gergen, itfaiyenin merdiven kurmasını beklemeden kendi çabasıyla direkten indi. Evine götürecek ekmek parası olmadığını söyleyen Gergen, ''Üç çocuğum var. Üç ayda bir 900 lira yardım parası alıyorum. Bu para yetmiyor. Tek gözüm görmediği için iş de bulamıyorum. Bunun için intihar etmek istedim'' dedi. Gergen, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.