Donetsk Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan etti

Pazar günü yapılan referandumu gerekçe gösteren Rusya yanlısı "Donetsk Halk Cumhuriyeti" yönetimi, Ukrayna'dan bağımsızlık ilan eden bildiri kabul ederek, Rusya'ya resmen bağlanma istediğini açıkladı.

Rusya ve dünyaya hitaben yapılan açıklamayı geçici Donetsk hükümeti yöneticisi Denis Puşilin okudu. Donetsk şehri meydanında toplanan kalabalığın önünde konuşma yapan Puşilin, ”Halkımızın referandumda beyan ettiği görüş doğrultusunda hareket ederek bağımsız ve egemen Donetsk Halk Cumhuriyetini ilan ediyoruz. Ayrıca tarihi adaletin yerini bulması için Rusya Federasyonuna bizi bünyesine kabul etmesi çağrısı yapıyoruz” dedi.



Yönetimin yaptığı sayıma göre referanduma katılan halkın yüzde 89’u bağımsızlıktan yana görüş belirttiği açıklanmıştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov dün akşam , “Başkan Putin referandum sonuçlarına göre hareket ederek kararını verecek” demişti.