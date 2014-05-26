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Dünya
Deutsche Welle

Donetsk Havaalanı işgal edildi

Rusya'dan diyalog sinyali gelirken, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplar Donetsk Havaalanı'nı işgal etti.

26 Mayıs 2014 15:46


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, zaferini ilan eden Batı yanlısı Petro Poroşenko'nun yeni yönetimiyle diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Ancak Lavrov, Kiev yönetimine doğudaki Rus ayrılıkçılara yönelik yürütülen askeri operasyonların durdurulması konusunda da uyarıda bulundu. Aynı zamanda Ukrayna eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç de Ukrayna'daki yeni yönetimi tanıyacağını ifade etti.

Rusya ılımlı mesajlar verirken, Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinin havaalanını işgal ederek, kapatılmasına neden oldu.

Donetsk Havaalanı'nın basın servisi başkanı Dmitry Kosinov, silahlı ayrılıkçıların, Ukrayna askeri birliklerinin geri çekilmesi talebiyle erken saatlerde havaalanına geldiklerini açıkladı. Ayrılıkçı grubun, kendilerini "Donetsk Halk Cumhuriyeti" olarak tanıttıkları kaydedildi.

Kosinov, havaalanı meydanında siahlı insanların dolaşıyor olmasının, çalışmaları güvenlik endişesiyle durdurmak için yeterli bir sebep olduğunu söyleyerek, havaalanının tekrar ne zaman hizmete açılacağının belli olmadığını belirtti.

İsyancılar, pazar günü (25.05) yapılan seçimlerde Proşenko'nun sandıkta aldığı erken galibiyet haberi sonrasında direnişi sürdüreceklerine dair ant içmişlerdi.

Ayrılıkçılar ayrıca, seçimler sırasında Donetsk ve Luhansk bölgesindeki sandıkların yüzde 20'sinin açılmasını engellemişlerdi.

Diğer yandan Rusya, Ukrayna'da zafer elde eden Proşenko'nun yönetimini tanıyacağını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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