Dönerde de at ve domuz eti!

İngiltere'deki 'at eti' skandalından sonra Almanya'nın Leipzig ve Berlin kentlerinde yirmi dönerciden alınan numunelerden birinde at etine, üçünde de domuz etine rastlandı.



Alman özel televizyon kanalı RTL tarafından Ürün Kalitesi Enstitüsü ifp'ye yaptırılan araştırmanın sonuçlarına göre bir numunede yüzde 1 oranında at eti tespit edilirken, üç numunede de yüzde 7'ye varan oranlarda domuz eti bulundu.

Almanya'da tüm süpermarket zincirlerini saran skandal nedeniyle çok sayıda şüpheli ürün raflardan kaldırılırken, Almanya Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Ilse Aigner, Bild am Sonntag gazetesine konuk yazar olarak yazdığı makalede gıda endüstrisinin imajının kalıcı bir biçimde zarar gördüğünü belirterek, "Kaybolan güveni geri kazanmak hiç kolay olmayacak" ifadesini kullandı.

Spiegel dergisinin verdiği rakamlara göre 2012 yılının kasım ayı ile 2013 yılının ocak ayı arasında Lüksemburg'daki bir şirketten ülkeye 144 ton şüpheli sığır eti sokuldu.

