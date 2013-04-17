'Dönerci cinayetleri' davasına video konferans başvurusu

Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı "Nasyonel Sosyalist Yeraltı"nun (NSU) Münih'teki davası yeni bir erteleme tehlikesiyle karşı karşıya. Türk kurbanlardan Halit Yozgat'ın babası, duruşmanın video konferans yoluyla yayınlanması için başvuru yaptı.



Almanya'da 2000-2007 arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) hücresinin Münih'teki davasının bugün başlaması bekleniyordu. Mahkeme salonundaki basın akreditasyonunun yeniden düzenlenmesi için 6 Mayıs'a ertelenen dava, yeni bir erteleme tehlikesiyle karşı karşıya.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) 2006'daki son kurbanı olan 21 yaşındaki Halit Yozgat'ın babası İsmail Yozgat, 6 Mayıs'ta başlaması planlanan davanın, aynı binada başka bir salonda video konferans yöntemiyle izlenebilmesi için avukatları aracılığıyla başvuruda bulundu.

Almanya'nın Kassel kentinde sahibi olduğu internet kafede 21 yaşındaki oğlu Halit'i kolları arasında kaybeden İsmail Yozgat'ın avukatları Thomas Bliwier, Doris Dierbach ve Thomas Kienzle duruşmanın başka bir salonda video konferans yöntemiyle izlenmesinin önünde bir engel bulunmadığını açıkladı.

Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasındaki habere göre, başvuru sonrası açıklama yapan avukat Thomas Kienzle, "Kamuya açık bir yayın istemiyoruz. Ya da 60 bin kişilik bir stadyuma yayın yapılmasını da istemiyoruz. Bizim istediğimiz, davanın görüleceği binada, başka bir salonda kapalı devre yöntemiyle duruşmanın izlenebilmesi" dedi.



Giderler karşılanacak



Bayvera eyaleti Adalet Bakanı Beate Merk, NSU davasının 6 Mayıs'a ertelenmesinin sebep olduğu sorunlar nedeniyle üzgün olduğunu, davaya müdahil olan kurban yakınlarının ve mağdurlarının, davanın ertelenmesinden kaynaklanan giderlerinin karşılanacağını açıklamıştı.

Kurban yakınları ve mağdurları duruşmaya katılmak amacıyla günler öncesinden ulaşım ve barınma için garantili rezervasyonlar yaptırmıştı.

Münih Eyalet Mahkemesi'nde, 8’i Türk, 1’i Yunan, 1'i Alman polisi 10 kişiyi öldürmekle suçlanan NSU'nun hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe ve terör hücresine yardımda bulunduğu iddia edilen 4 kişi yargılanacak. NSU adlı aşırı sağcı örgütün fail ve destekçi zanlıları hakkındaki davanın 2.5 yıl sürmesi bekleniyor.