Döner ve kokoreç AB'ye uyacak

T24 - SETBİR'in 10 AB üyesi ülkeyle geliştirdiği 'Truefood' projesiyle 'geleneksel gıdalar'ın üretimine AB standartları geliyor. Salça, boza, tarhana 'ambalajla' sınıfı geçerken, kokoreç açıkta satılamayacak.



Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin (SETBİR) dört yıldır 10 AB üyesi ülkenin gıda federasyonlarıyla birlikte yürüttüğü 21 milyon avro bütçeli ‘Truefood’ projesi kapsamında, Türk döner ve kokorecine standart geliyor. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, hijyeni ilk sırada tutan AB standartlarına göre tamamlanacak çalışmayla, sokaklarda görmeye alışık olduğumuz seyyar ‘kokoreç’ arabalarının da miladı dolacak.



Sadece AB standartları değil Türk Gıda Mevzuatı’na göre de sağlıklı gıdanın çok önemli olduğunun altını çizen SETBİR Genel Sekreteri Melek Us, “Dönerin, kokoreçin nereden alındığı, nasıl üretildiği denetlenecek. Çünkü evinde bağırsağı sarıp, sokaklarda satanlar var. Bu, AB standartlarına aykırı, ama onlardan önce bunu biz de kabul etmemeliyiz” dedi. Bunun için de dönere ve kokorece bir standart getirileceğini ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Us, döner ve kokorecin hijyen denetimleri yapılmış belirli yerlerden alınmasının ve bunun denetlenmesinin şart olacağını söyledi.





Projenin bütçesi 21 milyon avro



‘Türkiye’nin ‘salça, boza, şalgam, kokoreç’ gibi geleneksel ürünleri AB’ye girince ne olacak?’ diye soran Us, eğer insan sağlığına zararlı şekilde açıkta satılmaya devam edilirse, bu gıdaların kültürümüzden yok olacağına dikkat çekti. Bu anlamda şalgam, boza, salça, tarhana gibi gıdaların ambalajlanarak, standartlara uygun hale getirildiğini anlatan Us, çok yakında döner ve kokoreçteki sorunun da çözüleceğini belirtti.



AB yolunda bir ülke olarak geleneksel ürünlerin korunmasını istiyorsak, öncelikle bu ürünlerin listesinin çıkartılması gerektiğini belirten Melek Us, AB standartlarında üretimi destekleyen 21 milyon avro bütçeli ‘Truefood’ projesinin mayıs ayında tamamlanacağını da vurguladı. Melek Us, bunun dışında geleneksel gıda konusunda iki proje daha yürüttüklerini de ifade etti.





İtalya ‘aktif paketleme’ yapıyor



İtalya’da 4 bin ürünün ‘geleneksel gıda’ olarak belirlendiğini belirten TrueFood Koordinatörü ve İtalya Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu Direktörü Danielle Rossi de, İtalya’da sağlıklı gıda üretimine çok önem verdiklerinin altını çizdi. Danielle Rossi, şöyle devam etti:



“AB’de hijyenik olmayan gıdanın üretimi de tüketimi de yasak. Bu gıdaların üretimi özel fonlarla destekleniyor. Ürünlerimizde mutlaka ‘aktif paketleme’ sistemleri uyguluyoruz. Bu sistem, ürünün kalite ve raf ömrünü koruyarak artırıyor. Bu sistemde paketlemeye de bazı maddeler uygulanıyor. Böylece geleneksel gıdaların besin değerini de artırmış oluyoruz.”