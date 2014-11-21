Dönen bilgi de getiriyor

Bir zamandır Almanya'dan Türkiye'ye özellikle genç profesyonellerin geri döndüğü görülüyor. Bu durum Türkiye üzerinde farklı etkiler yaratıyor. Almanya'da eğitim görmüş ve bu ülkede belli bir süre iş deneyimi edinmiş kişilerin Türkiye'ye bilgi ve birikimlerini taşıması bu farklı etkiler arasında öne çıkıyor. Almanya'dan geri dönen profesyoneller aracılığıyla gerçekleştirilen bilgi transferi konusunda araştırmalar yapan Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eberhard von Einem, bu bilgi transferinin Türkiye ekonomisinin küreselleşmesine olumlu anlamda etkileri olduğunu söylüyor. Profesör v. Einem bir süredir bu bilgi transferinin Türkiye ekonomisi üzerindeki somut etkilerini ölçüyor. Araştırmanın ilk evresi geri dönüş yapan 40 kişi ve geri dönenleri istihdam eden 15 firmanın temsilcisi ile yapılan mülakatları içeriyor.

Almanya ile ilişkilere etkide bulundular

Araştırmanın ilk sonuçlarını Deutsche Welle Türkçe Servisi ile paylaşan Profesör v. Einem, geri dönüş eğilimi ile özellikle Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin yükseliş eğiliminin paralel olduğuna dikkat çekiyor. 2010 yılında Türkiye'de yaklaşık olarak 4 bin Alman şirketi varken, 2014 Kasım ayı itibariyle bu şirketlerin sayısı 5 bin 800 oldu. Aynı dönemde ikili ticaret de önemli ölçüde gelişti. 2010’da 29 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret 2014 bitmeden 38 milyar dolara yaklaştı. Almancayı çok iyi konuşan göçmenlerin Türkiye’de iş hayatına atılması iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sundu. Almanca bilen çalışanların sayısının artmasıyla Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerde kalifiye çalışan ihtiyacı önemli ölçüde karşılanmış oldu. Bununla birlikte Profesör v. Einem, göçmenlerin geri dönüp Türkiye’de iş hayatına atılmalarıyla Türk ekonomisinin olduğu kadar Almanya’nın da kazançlı çıktığı yorumunda bulunuyor.

İstanbul’un küreselleşmesine destek sundular

Almanya’dan Türkiye’ye dönen genç profesyonellerin önemli bir kısmının İstanbul’a yerleşmeyi tercih etmesi, söz konusu bilgi transferinin etkilerinin bu şehirde yoğunlaşmasına yol açtı. İki dil bilen, kalifiye ve Avrupa’nın hukuki ve kültürel yapısına hakim olan bu kişiler İstanbul’da merkezi bulunan şirketlerde çalışarak ya da burada kendi girişimlerini başlatarak şehrin ekonomik hayatının küresel piyasalara entegre olmasına bir ölçüde destek oldular. Profesör v. Einem’in çalışmasında, İstanbul’un belli konulardaki bilgi ihtiyacını bu kişilerin Almanya’dan getirdikleri bilgi birikimi ile bir ölçüde karşıladıkları ifade ediliyor.

Kalifiye çalışanların ücret seviyesi düşük

Profesör v. Einem'in çalışmasında dikkat çekilen önemli konulardan birisi de Türkiye'deki kalifiye çalışanların ücret seviyesi ve bunun yabancı sermayenin yatırım kararlarına olan etkisi. Türkiye'deki kalifiye işgücünün ücret seviyesi Avrupa ortalamalarının altında yer alıyor. Dolayısıyla Almanya'dan Türkiye'ye belli bir bilgi birikimi ve iş deneyimi ile dönen, iki dil bilen bir çalışan, Avrupa'daki ortalamanın altında ücret alabiliyor. Kalifiye işgücüne ihtiyaç duyan yabancı sermaye de işgücü maliyetleri Türkiye'de daha uygun olduğu için yatırım kararlarında Türkiye'yi özellikle İstanbul'u ilk sıralara koyuyor. Dolayısıyla Almanya'dan Türkiye'ye dönen kalifiye işgücünün İstanbul'un yabancı yatırım çekmesinde belli ölçülerde etkisi olduğu da görülüyor.