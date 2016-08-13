Dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü çalışanı: Öldürüleceğinden bir tek Hrant Dink'in haberi yoktu!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin de yargılandığı davada dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışanı polis Özkan Mumcu’nun çapraz sorgusu yapıldı. Mumcu, Dink’in öldürüleceğinden bir tek Hrant Dink’in haberinin olmadığını belirterek, “Dink cinayeti tasarlanırken MİT ve jandarma istihbarat hiçbir şey yapmamış” dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde polis olarak çalışan Özkan Mumcu sorgusunda, "Dink cinayeti tasarlanırken MİT ve Jandarma İstihbarat hiçbir şey yapmamış" dedi. Öldürüleceğinden birtek Hrant Dink'in haberinin olmadığını da belirten Mumcu, “Cinayet tasarısı bilgisini Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarmaya bildirdiniz mi” sorusuna da Mumcu, “Hayır adli bir işlem olmadı” diye yanıt verdi.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada eski Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışanlarından polis Özkan Mumcu’nun çapraz sorgusu yapıldı.

Mumcu, Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu’nun, “MİT, Yasin Hayal’in faaliyetleri ile ilgili size bilgi veriyor muydu” sorusuna, “MİT’in Yasin Hayal’in ne yaptığına dair bir bilgileri yoktu. Daha önceden cihat bölgeleri ile iletişime geçmiş biri Yasin Hayal, cezaevinden çıkıyor, McDonalds’ı bombalamış, altı kişiyi yaralamış, yani her an eyleme geçebilir. Biz bu nedenle, daha Dink konusu yokken bu kişiyi takip ediyoruz. Biz de Hayal’in telefonlarını dinliyoruz, fiziki takip yapıyoruz ‘Hayal yeniden saldırı yapar mı’ diye.

Bu sırada Erhan Tuncel’den Dink cinayeti tasarısı bilgisi geliyor. Rapor hazırlıyoruz. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne aktarıyoruz. Böyle bir şahısla ilgili çalışma yaparken Jandarma İstihbarat ne yapmış? Telefon dinlenmemiş, fiziki takip yapılmamış.

MİT de takip etmemiş, fiziki takip yapmamış. Cinayet tasarısından bir tek Dink’in haberi yok. Herkesin bildiği ortamda MİT bilmiyor. Ne soruşturmaya ne de kovuşturmaya konu bu durum” diye yanıt verdi.

Bakırcıoğlu, Mumcu’ya iddianamede Tuncel ile Hayal’in irtibatta olduğu ve bazı ihale işlerini yaptıkları belirtilen Trabzon’daki Başkanlar Grubu’nun Dink cinayeti ile ilgisi olup olmadığını sordu. Mumcu da “Hayal, başkanlar grubuyla beraberdi ama suça katılıyor muydu bilmiyorum” diye yanıt verdi. Bakırcıoğlu’nun, “Cinayet tasarısı bilgisini Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarmaya bildirdiniz mi” sorusuna da Mumcu, “Hayır adli bir işlem olmadı” diye yanıt verdi.

"Yetkim yok"

Mumcu, Bakırcıoğlu’nun “Hayal ile ilgili ‘Hrant Dink’i ne pahasına olursa olsun öldürecektir” bilgisini aldıktan sonra bir operasyon yapılmasını düşündünüz mü” sorusuna, “Bilgim yok. Yetkim de yok” diye yanıt verdi. Söz alan dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, Mumcu’ya “Engin Dinç ile yardımcı istihbarat elemanı olan Erhan Tuncel’in görüşmesi kaç dakika sürdü” diye sordu. Mumcu da, “Yarım saatten az değil, bir saat” diye yanıt verdi. Altay’ın görüşmenin kayıt altına alınıp alınmadığını sorması üzerine Mumcu, alınmadığını söyledi.

“Görüşmeden sonra Dinç, Tuncel’in verdiği bilgi ile ilgili çalışma yapmanızı istedi mi” diye soran Altay’a, Mumcu’nun cevabı “Hayır” oldu.

Mahkeme ara kararında Bakırcoğlu’nun azınlıklara yönelik tehdide ilişkin 37 evrakın istemesi talebini diğer azınlıklara yönelik tehditlere ilişkin uyarı evrakının Dink davasını ilgilendirmediğini gerekçe göstererek reddetti. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in tahliye talebini de reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Eylül’e erteledi.

Soruşturma ivme kazandı

Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Trabzon Jandarma İstihbarat görevlileri ile ilgili soruşturma 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ivme kazandı. Soruşturma kapsamında darbe girişiminin ardından 9 jandarma tutuklandı. Eski Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz ile Jandarma İstihbarat görevlisi Adnan Acar ve Musa Yıldırım ise hâlâ gözaltında bulunuyor. Öte yandan dün de soruşturma kapsamında gözaltına alınan jandarma görevlileri İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü Kısım Amiri Yüzbaşı A.B.S ile astsubaylar E.T ve M.K.Y, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. 1 asker tutuklandı.