Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan Doğu Perinçek'e 'mesaj' yanıtı: Çok net bir yalan

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinde olan Mustafa Çalışkan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "TSK darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz' denilerek bu mesaj teşkilat içindeki tüm birimlere gönderilmiş" iddiasını yalanladı.

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Çalışkan,“Bu iddianın elle tutulur hiçbir tarafı olamaz Nagehan Hanım. Öyle bir şey kesinlikle yok. Emniyet teşkilatı bir bütün olarak o akşam sonuna kadar darbecilerle mücadele etti. Ben saat 9 ile 10 arası, Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da bakanlarla herhangi bir temas kurmadan direkt talimat verdim. Böyle bir konuda temasa ya da sivil otoriteden yazılı emir almaya gerek yok. Darbeye teşebbüs anayasal suçtur." açıklamasında bulundu.

Çalışkan, "Perinçek’in dediği şu olabilir: FETÖ'cüler kendi aralarında gayri resmi mesajlaşmalarında böyle bir şey söylemiş olabilirler. Perinçek belki onların yazışmalarını görmüştür. Emniyet’in böyle bir mesajının olduğu çok net bir yalan.” dedi.

Çalışkan, "Eski darbelerde Perinçek’in dediği gibi polis hemen teslim olmuştu. Polis teşkilatı zaten o zaman çok zayıftı. Ancak artık halk eski halk değil, polis de eski polis değil. Emir komuta içinde tüm Genelkurmay’ın iştirak ettiği 12 Eylül tarzı darbe olsaydı da polis ve halk sonuna kadar direnecekti. O zaman da darbe başarılı olamazdı. Üstelik bu kez darbecilerin cesareti de yoktu. Emniyet teşkilatına ne bir telefon açtılar ne bir mesaj gönderdiler. Bizimle hiçbir temas kurmadılar.” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın