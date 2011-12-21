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Dönemin İçişleri Bakanı Maraş katliamını anlattı: Çocukları kaynar kazana atmışlar

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, 33 yıl sonra Maraş katliamıyla ilgili konuştu.

21 Aralık 2011 02:00

T24 -  Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, 33 yıl sonra Maraş katliamıyla ilgili konuştu. Güneş, "Kocaman bir kazanda kaynar suya atılarak öldürülen çocuk cesedi bulduk" dedi.



Güneş'in Habertürk TV ekranlarında yayınlanan ve Balçiçek İlter’in sunduğu Söz Sende programında söyledikleri şöyle:


Kan donduran katliam hikâyeleri

Kamunun bölgede yetersiz kaldığını aktaran Güneş, ‘Yörükselim Mahallesi’nde canilerin elinde kurtulan 10 yaşındaki bir çocuk kaçarak komşularına sığınıyor ancak onca yıllık komşuları onu evine almıyor. Yine bir kişiyi ağaca çivileyip ateş ederek öldürüyorlar. En vahşi olaylardan birisi de kocaman bir kazanda kaynar suya atılarak öldürülen çocuk cesedi bulduk’ dedi.


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