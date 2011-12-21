Dönemin İçişleri Bakanı Maraş katliamını anlattı: Çocukları kaynar kazana atmışlar

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Kan donduran katliam hikâyeleri

Güneş'in Habertürk TV ekranlarında yayınlanan ve Balçiçek İlter’in sunduğu Söz Sende programında söyledikleri şöyle:Kamunun bölgede yetersiz kaldığını aktaran Güneş, ‘Yörükselim Mahallesi’nde canilerin elinde kurtulan 10 yaşındaki bir çocuk kaçarak komşularına sığınıyor ancak onca yıllık komşuları onu evine almıyor. Yine bir kişiyi ağaca çivileyip ateş ederek öldürüyorlar. En vahşi olaylardan birisi de kocaman bir kazanda kaynar suya atılarak öldürülen çocuk cesedi bulduk’ dedi.