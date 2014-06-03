'Dönemin başbakanı, ifadesinin yer aldığı o fezlekeler yok edilmek istendi'

Başbakan Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs'ta Yalova'da düzenlediği mitingte dile getirdikten sonra bir çok yerde iddia ettiği "17 Aralık sonrası için hazırlanmış iddianameler, 'dönemin başbakanı' ifadelerinin yer aldığı polis fezlekeleri elime geçti" sözlerini bugün de partisinin grup toplantısında tekrar gündeme getirdi. "Paralel yapının paralel yayın organları bunu inkar ediyor, bu fezlekeler yok edilmek istendi" diyen Erdoğan, "O fezlekelerde 'Suç işlemek için oluşturulan örgütün lideri dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan' aynı şekilde bakanlarımızdan da örgüt üyesi olarak bahsediliyor" dedi.

İddianamayi hazırlayan polis şefi Yakup Saygılı, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulunarak, "dönemin başbakanı" ifadesinin emniyetteki çalışmalarda yer almadığını” söylemiş, yolsuzluk soruşturmasını yürüten ancak görevden alınan savcılardan Celal Kara da T24’e bu ifadenin “hiçbir fezleke veya evrakta yer almadığını” açıklamıştı. 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş ise “Fezlekeleri ve önüme gelen evrakları birden fazla kez okudum. Önüme gelen hiçbir evrakta ‘dönemin başbakanı’ ifadesini kesinlikle görmedim” dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Sokak eylemleriyle ihtilal yapamayanlar, 17 ve 25 Aralık’ta bir başka darbe senaryosunu uygulamaya koydular. Orada da dik durduk taviz vermedik. Daha önce de ifade ettim darbe girişimleri için fezlekede, bunu inkar ediyor paralel yapının paralel yayın organları. Dönemin başbakanı ifadeleri geçiyor. Tam ifade şu; "Suç işlemek için oluşturulan örgütün lideri dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan” aynı şekilde bakanlarımızdan da örgüt üyesi olarak bahsediliyor. Bu fezlekeler yok edilmek istendi. Silinmiş dosyalar kurtarıldı. Bu fezleke büyük oranda ortaya çıkarıldı.