‘Döneceğimi söylemiştim’

Galatasaray’a 1 yılı opsiyonlu 2.5 senelik imza atan Bülent Korkmaz, futbolculuğundaki başarıları teknik adam olarak tekrarlamak istediğini belirtti, “Bir bütün olarak hedeflere ulaşacağız” diye konuştu



Cim-Bom’da Bülent Korkmaz dönemi başladı. Genç teknik adam dün 1 yılı opsiyonlu 2.5 senelik sözleşmeye imza attı. Florya’da yapılan imza töreninde Başkan Adnan Polat ile basının karşısına çıkan Korkmaz, futbolculuğunda yaşadığı başarıları teknik adam olarak da tekrarlamak istediğini söyledi.



“Yuvama geri döndüğüm için mutluyum” diyerek sözlerine başlayan Galatasaray’ın yeni hocası, “Biliyorsunuz, beni Bülent Korkmaz yapan Galatasaray’dır. Bir gün geri döneceğimi hep söylüyordum. Zor bir göreve soyundum, ama üstünden geleceğime inanıyorum. Tek başıma değil, bütün takım, camia ve taraftarlarla birlikte hedeflere ulaşmaya çalışacağız” dedi.

Bülent Korkmaz, Galatasaray’ın güçlü bir kadrosu olduğunu vurguladı. Sarı-kırmızılı takımın Türkiye’nin en iyi yerli oyuncularına sahip olduğunu kaydeden Korkmaz, “Kaliteli yabancı oyuncularımızla birlikte çok iyi bir takımız. Galatasaray’ın nasıl futbol oynaması gerektiğini iyi biliyorum. Herkes mücadele etmek zorunda” diye konuştu.



Bülent Korkmaz, bir röportajında söylediği, “Lincoln’ü kaybeder, takımı kazanırım. Ben olsam Arda’yı kaptan yaparım” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “Lincoln ve kaptanlıkla ilgili olarak daha önce kendi fikrimi söyledim. Şu an bunları konuşmaya gerek yok” dedi.



Bu arada Utku Yörükoğlu antrenörlüğe getirilirken Cevat Güler ve Nezihi Boloğlu’nun görevlerini sürdürecekleri, Burak Dilmen’in ise tercümanlığı kabul etmeyerek istifa ettiği açıklandı.

