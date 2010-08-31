-DONDURUCUDA ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞİN CESETİ ADLİ TIP'TA ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Tavşançalı beldesinde, boş bir binadaki kullanılmayan derin dondurucuda bulunan 4 kardeşin cesedi Keçiören Adlı Tıp Kurumu'na getirildi. Edinilen bilgiye göre, Tavşançalı beldesi Uzunkuyu Mahallesi Ali Ağa Yaylasında çobanlık yapan Mehmet Üçer'in çocukları Saime (4), Aynur (7), Ozan (10) ve Ebru Üçer'in (11) cesetleri, boş bir binada kullanılmayan derin dondurucu özelliği olan bir buzdolabının içinde bulunmuştu. Üçer kardeşlerin cesetlerinin, Keçiören Adli Tıp Kurumu'na getirildiği öğrenildi.