Dondurucu soğukta antrenman 

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Altay Geçlik Spor Kulübü Derneği’nin sporcuları, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava ve karlı zeminde antrenman yapıyor.

Karlı zemin ve soğuk havada antrenmana çıkan kick boksçu sporcular, 4 -14 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya\'da yapılacak olan Wushu Türkiye Şampiyonası\'na hazırlanıyor. Kars\'ı ve Altay Gençlik Spor Kulübü Derneği\'ni Antalya\'da temsil edecek olan 25 sporcu, salondaki çalışmalarını, zaman zaman da açık açık alanda sürdürüyor. Soğuk ve karlı zeminde koşu yapan gençler gölge boksu ve şınav çektikten sonra bayrağa selam durup sporcu yemini etti.

Altay Geçlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Gönen, spor salonunda yeterli malzemelerinin olmadığını söyleyerek Karslı hayırseverlerden ve sporseverlerden yardım destek istedi. Kars\'tan bugüne kadar çok önemli sporcuların yetiştiğini de belirten Gönen, amaçlarının gençleri sokaktan kurtarıp spora alıştırmak ve sporla kardeşliği pekiştirmek olduğunu belirtti. Gönen ayrıca, salon çalışmalarının dışında sokağa da çıkarak sporcuları her türlü hava koşullarına adapte ettiklerini söyledi.



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