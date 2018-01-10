Dondurucu soğuklarda 187 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’da Uttar Pradesh ve başkent New Delhi de dahil olmak üzere ülkenin kuzey doğu bölgelerini etkisi altına alan aşırı soğuk hava dalgası nedeniyle 187 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kuzey Hindistan'ın tamamı son birkaç gündür dondurcu soğuklardan dolayı zor günler yaşıyor.

Sadece Uttar Pradesh Eyaleti'nde soğuklar nedeniyle son 24 saat içinde 40 kişinin ölü bulunduğu bildirilirken; kış sezonu boyunca ise eyalatte toplamda 143 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Soğuk havalar başkent Yeni Delhi'de ise 44 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı.

Eyaletteki ölümlerin çoğunluğu Kanpur, Fatehpur, Kannauj, Pilibhit, Moradabad, Sambhal, Amroha, Rampur, Hamirpur, Azamgarh, Ghazipur ve Ballia bölgelerinde gerçekleşti.

Öte yandan Hindistan Meteoroloji İdaresine göre, Cammu ve Keşmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana ve Karadağ'daki soğuk hava şartlarının sürmesinin beklendiğini bildirerek, soğuk hava dalgasının başkent Yeni Delhi'de yaşayan 44 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı.

Kuzey Hindistan'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle eğitime ara ara verildi, birçok tren seferleri ile uçuş da iptal edildi.