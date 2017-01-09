Dondurucu soğuklar Avrupa'yı ele geçirdi

Avrupa'nın farklı ülkelerinde görülen dondurucu soğuklar 20 kişinin ölmesine neden oldu.

Türkiye'de yoğun kar fırtınası etkisini göstermeyi sürdürürken, Avrupa'ya bakıldığında Yunan adaları ve İtalya gibi sıcaklıkların daha yüksek seyrettiği bölgelerin bile beyaza büründüğü görüldü.

Yunanistan'da sıcaklık -15 °C'ye düşerken, ülkenin kuzeyinde Afgan bir göçmenin soğuktan öldüğü, yolların kapandığı bildirildi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da sıcaklık 0°C'nin üstüne çıkamadı. Yunan adalarına sığınmış olan binlerce göçmen, geçici konutlara ve üstü kapalı çadırlara yerleştirildi.

İstanbul'da Boğaz Köprüsü kar fırtınası nedeniyle gemilerin geçişine kapatıldı.

Polonya'da soğuklar 10 kişinin ölümüne neden oldu.

Rusya'da gece ölçülen sıcak -30 °C'ye dereceye kadar düştü. Rusya, son 120 yıldaki en soğuk Ortodoks noelini geçirdi.

İtalya'da deniz ulaşımı durdurulurken, okullar kapatıldı. Ülkede 7 kişinin ölmesine sebep olduğu düşünülen soğuklar sebebiyle, evsizlerin kaldığı hosteller 24 saat kapılarını açık tutuyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da dondurucu soğuklar görülürken, Sicilya dahil üç kentte havaalanları Cumartesi günü kapatıldı.

Çek yetkililer, başkent Prag'da bu kışın en soğuk gecesini yaşadıklarını ve üç kişinin soğuk nedeniyle öldüğünü belirtti.

Bulgaristan'ın güneyinde de, dondurucu hava şartları nedeniyle iki Iraklı göçmen ölü bulundu.