T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Dondurucu soğuklar Avrupa'yı ele geçirdi

Kar fırtınası ve soğuk Türkiye'de birçok şehri etkisi altına alırken, Avrupa'da Yunan adaları gibi kışı sıcak geçiren bölgeler bile beyaza büründü. Dondurucu soğukların, Avrupa'da en az 20 kişinin ölmesine neden olduğu belirtiliyor.

09 Ocak 2017 09:31

Avrupa'nın farklı ülkelerinde görülen dondurucu soğuklar 20 kişinin ölmesine neden oldu.

Türkiye'de yoğun kar fırtınası etkisini göstermeyi sürdürürken, Avrupa'ya bakıldığında Yunan adaları ve İtalya gibi sıcaklıkların daha yüksek seyrettiği bölgelerin bile beyaza büründüğü görüldü.

Yunanistan'da sıcaklık -15 °C'ye düşerken, ülkenin kuzeyinde Afgan bir göçmenin soğuktan öldüğü, yolların kapandığı bildirildi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da sıcaklık 0°C'nin üstüne çıkamadı. Yunan adalarına sığınmış olan binlerce göçmen, geçici konutlara ve üstü kapalı çadırlara yerleştirildi.

İstanbul'da Boğaz Köprüsü kar fırtınası nedeniyle gemilerin geçişine kapatıldı.

Polonya'da soğuklar 10 kişinin ölümüne neden oldu.

Rusya'da gece ölçülen sıcak -30 °C'ye dereceye kadar düştü. Rusya, son 120 yıldaki en soğuk Ortodoks noelini geçirdi.

İtalya'da deniz ulaşımı durdurulurken, okullar kapatıldı. Ülkede 7 kişinin ölmesine sebep olduğu düşünülen soğuklar sebebiyle, evsizlerin kaldığı hosteller 24 saat kapılarını açık tutuyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da dondurucu soğuklar görülürken, Sicilya dahil üç kentte havaalanları Cumartesi günü kapatıldı.

Çek yetkililer, başkent Prag'da bu kışın en soğuk gecesini yaşadıklarını ve üç kişinin soğuk nedeniyle öldüğünü belirtti.

Bulgaristan'ın güneyinde de, dondurucu hava şartları nedeniyle iki Iraklı göçmen ölü bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KarTürkiyeAvrupa YunanDondurucuAvrupaYunanAfganYunanistanAtinaBoğaz KöprüsüRusyaOrtodoksRomaSicilyaCumartesiPragIraklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24