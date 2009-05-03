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Dünya

Dondurmacı rahiple rahibe öpüştü İtalya karıştı!

Bir rahibeyle bir rahibi öpüşmek üzereyken gösteren dondurma reklamı İtalya'yı ve Vatikan'ı ayağa kaldırdı.

03 Mayıs 2009 03:00

Aslında bir dondurma reklamı... Bir rahiple rahibe oynuyor... Amaç dondurmanın öpüşme kadar baştan çıkarıcı olduğunu göstermek ama...Bir rahibeyle bir rahibi öpüşmek üzereyken gösteren dondurma reklamı İtalya'yı ve Vatikan'ı ayağa kaldırdı.

Hristiyan alemini çıldırtan 'öpüşme kadar baştan çıkarıcı' sloganlı reklam, Reklam Standartları Yönetimi'ne hakkında en çok şikayet gelen reklam oldu, kurumun telefonlarını kilitlenirken, e-posta adresi şikayetlerle doldu taştı.

İtalya'nın önde gelen dondurma üreticilerinden Antonio Federici Gelato'nun yeni ürünü için hazırlanan reklama Vatikan ve İtalya genelindeki rahibeler ateş püskürürken, rahibeleri yanlış bir şekilde lanse ettiği söylenen reklamın derhal kaldırılması istendi.

Nefis (Delicious) adlı yemek dergisi de reklamı yayınlamayı reddetti. Reklam denetim kurulu, soruşturma başlatırken, kurallara aykırı bulunması halinde reklam yasaklanabilir.

Antonio Federici's'in reklam direktörü Matt O'Connor ise "Ne rahip ne de rahibe arasında bir temas ya da öpüşme yok ve bu güzel fotoğrafın bu tür aşırı hassasiyetlere sanih olan küçük bir azınlık hariç herhangi birini rencide edici bir yönü olduğunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.
(İnternethaber)

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