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“Döndü Yenilmez, ev işçilerini yoksulluğa mahkûm eden politikalar nedeniyle iki evladını kaybetti”

HDP, ev işçileri için Meclis Araştırması kurulmasını teklif etti

05 Ocak 2017 23:25

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Kütahya’da eşinden ayrı yaşan ve gündelik temizlik işine gitmek için evde yalnız bırakmak zorunda kaldığı iki çocuğunu çıkan yangında kaybeden Döndü Yenilmez’in yaşadıkları Meclis gündemine taşıdı. Taşdemir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi ve ev işçileri ile ailelerini yoksulluğa mahkûm eden engellerin kaldırılması için Meclis Araştırması açılmasını talep etti. 

"Kadınlara reva görülenlerin özeti gibi Döndü'nün adı tam 3 kez geçti 3. sayfa haberlerinde!.."

Taşdemir, Türkiye’de sayılarının bir milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen ev işçilerinin içinde bulunduğu güvencesizliğe dikkat çekti. 

Taşdemir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın eşi vefat eden kadınlara sosyal destek sağlandığı halde, eşinden ayrı yaşayan kadınlara destek verilmediğini dikkat çekti ve “Tek başına yaşayan kadınlara yönelik olarak yapılan bu ayrımcılığın gerekçesi nedir?” diye sordu.

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